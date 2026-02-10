▲ 施孝榮將在5月舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

2026讚聲演唱會邁入第11年，今年由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣登場，將在5月1日帶著全新演唱會《不是你想的那樣》重返 Legacy Taipei，談起演唱會主題概念，施孝榮表示，以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點，他形容，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情。」

▲ 施孝榮對於個唱心情輕鬆。（圖／寬宏藝術提供）



他希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。外界或許認為他是一位民歌老歌手，只會演唱民歌，但這次演唱會上，他絕對要顛覆大家的刻板印象，不僅會唱民歌，也將演唱許多流行歌曲。

去年結束了一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，今年以個人身份回歸小舞台，施孝榮也直言心情前所未有地輕鬆自在，「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。他笑說，這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」。至於演唱會的歌單方向，也因此完全跟著內心走，「就是唱我想唱的歌！」

施孝榮坦言，這些年來外界或許對他有某些既定印象，但其實私底下的他，遠比大家想像得更自由、更隨性，「所以這場演唱會才會叫《不是你想的那樣》。」他希望透過歌聲，讓觀眾重新認識現在的他，他表示：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱！」門票將於2月13日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統及OK、萊爾富便利商店。

