記者張筱涵／綜合報導

曾演出電影《如何吃炸毛蟲》的童星出身演員布雷克・蓋瑞特（Blake Garrett）驚傳辭世，享年33歲。

▲布雷克・蓋瑞特離世。（圖／翻攝自FACEBOOK／Inspector Story、IMDb）



生前因劇痛就醫 曾被診斷罹患帶狀疱疹

根據《TMZ》報導，布雷克・蓋瑞特日前在美國奧克拉荷馬州因出現劇烈疼痛前往急診就醫，之後被診斷出罹患帶狀疱疹（shingles）。其母親卡蘿・蓋瑞特（Carol Garrett）透露，布雷克・蓋瑞特可能因不堪病毒感染帶來的疼痛而自行服藥止痛，家屬不排除這起憾事可能是一場悲劇性的意外，但實際原因仍須等待法醫鑑定結果出爐。

近3年生活逐漸穩定 成功戒酒、定居塔爾薩

母親也提到，布雷克・蓋瑞特近3年來定居於奧克拉荷馬州塔爾薩，生活狀況相當穩定，在成功戒酒後，人生逐漸回到正軌，「過著很好的生活」，突如其來的噩耗讓家屬難以接受。

童星出身 10歲參與《Barney》大型巡演

布雷克・蓋瑞特出生於美國德州奧斯汀，自幼踏入演藝圈，童年時期演藝經歷豐富，曾在地方製作中擔任主演，包括《Aladdin and His Magical Lamp》與《Peanuts: A Charlie Brown Tribute》等作品，年僅10歲時，便加入大型舞台巡演《Barney’s Colorful World International Tour》，展開國際巡演，累積豐富的表演經驗。

代表作《How to Eat Fried Worms》 獲青年藝術家獎肯定

布雷克・蓋瑞特2006年在電影《How to Eat Fried Worms》中飾演角色「Plug」，成為其演藝生涯最廣為人知的代表作，並憑藉該片獲得「青年藝術家獎」（Young Artist Award）最佳年輕團體演出獎肯定。