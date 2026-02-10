辛曉琪開唱淚崩憶亡友！　舞台「突冒1異狀」痛喊：是祂來了

▲辛曉琪睽違十年回到馬來西亞雲頂開唱。（圖／雲凱娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

辛曉琪日前睽違十年回到馬來西亞雲頂開唱，她坦言：「其實登台前新非常忐忑不安，擔心多年沒來這裡，大家可能早就忘了我！沒想到一上台看到滿滿的歌迷及開心歡呼，真的很感謝大家沒有忘記我！」更選唱了許冠傑的〈浪子心聲〉以及自己的經典〈我也會愛上別人的〉，這是出道以來第一次在演唱會上演唱，辛曉琪表示：「這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，所以特別安排，當作送給歌迷驚喜的禮物！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼辛曉琪演唱多首經典歌。（圖／雲凱娛樂提供）



辛曉琪這次也特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，她一聽到前奏想起讓思念瞬間潰堤，更在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。辛曉琪坦言：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住(情緒)。」

在演唱〈空窗〉時，辛曉琪因為頭部搖晃導致耳環無預警二度掉落，讓她直覺感應：「應該是屠穎老師來看表演！」也因為「掉耳環」這個小插曲，讓辛曉琪發揮臨場機智反應索性問歌迷「要戴一邊還是拿掉？」全場大喊「戴一邊」，導演也在耳機裡附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗得全場歌迷開心大笑。

開唱當天適逢辛曉琪2月8日生日前夕，貼心的歌迷特別準備了翻糖蛋糕為她提前慶生，讓她又驚又喜，她還臨時邀請現場同為水瓶座的歌迷一起站起來同唱生日歌，氣氛溫馨感人，把歌迷當家人的她感動表示：「我跟歌迷就像是『雙向共赴』的陪伴關係，陪伴彼此度過人生重要時刻。」她更分享自己被歌迷封為是「好運吉祥物」，「聽歌迷說有人看完我的演唱會後考試順利、升職加薪，都說來聽我的演唱會之後會有好事發生！」

提及生日願望，辛曉琪開心許下：「希望 3/28 北流演唱會十全十美，門票賣光光！」 同時她也期盼正在進行中的全新專輯一切順利，她計畫初六就回到工作崗位，辛曉琪笑說：「過年雖然可以好好地小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接3/28北流演唱會！」

