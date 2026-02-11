ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
最新懸疑台劇將迎大結局…幕後魔王曝光！　「反轉真相」讓他崩潰

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播懸疑奇幻影集《那些你不知道的我》，連續兩週登頂戲劇榜冠軍，劇中圍繞「下載記憶、理解他人內心」的新科技，也引發不少觀眾討論。

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒接受台灣大哥大MyVideo專訪，被問到如果現實生活中真的出現這種黑科技，最想回看哪一段人生時，吳念軒笑說，自己最想下載的是「小時候沒有手機、只有家人，全家一起玩的日子」，那種單純而專注的時光，反而成了現在最懷念、也最嚮往的回憶。

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏則選擇回到人生某個關鍵抉擇的瞬間「不是為了後悔，而是想重新理解，當時的自己到底在害怕什麼，又在期待什麼。」一句話，道出角色與現實之間微妙的呼應。

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

在劇中，吳念軒飾演的刑警為追查女偶像遭威脅事件，意外牽扯出校園霸凌與一起命案的過往；傅孟柏則化身神祕行銷員兜售一種能短時間「變臉成他人」、並在過程中百分之百理解對方內心、下載記憶的裝置。談到如果真的能使用這項科技，三人也不約而同表達了保留與猶豫。

▲《那些你不知道的我》上架後空降戲劇排行榜冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

吳念軒直言「如果是為了工作或破案，當然會好奇想試試看，但我相信一定也會帶來困擾；如果是用在感情或生活，我反而不想用，因為慢慢理解，才是真正的人與人之間的連結。」

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏也認同「不完全知道」的重要性，認為保留一些空間，讓對方選擇何時說出口，反而更能留下尊重與距離；雷嘉汭則坦白，自己是「又想又怕」的狀態「有時候人與人之間的距離，其實就是靠慢慢理解建立的，如果一瞬間全知道了，可能反而會失去一些美感。」

▲《那些你不知道的我》上架後空降戲劇排行榜冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《那些你不知道的我》本週五即將迎來最終回，劇情全面引爆。最新發展中，左又禾（姜典飾）為了查出被害者死亡的真正原因，鋌而走險啟動黑科技，直接借屍還魂「變成她本人」，試圖重現遇害當晚的真實經過。

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

然而變臉之後映入眼簾的兇手身影，竟是令他大為震驚的人，同時也是當年被傅靖雪（項婕如飾）救下的校園霸凌受害者，真相瞬間翻轉，左又禾陷入前所未有的混亂與崩潰。

▲《那些你不知道的我》上架後空降戲劇排行榜冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《那些你不知道的我》蟬聯台灣大哥大MyVideo戲劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

就在線索逐漸指向最殘酷答案之際，左又禾私下約出真兇出來談判，試圖拼湊最後一塊真相拼圖，卻在毫無防備的情況下從背後遭到槍擊，命懸一線，真正的藏鏡人「大魔王」也終於浮出水面，觀眾對不斷翻轉的劇情大呼過癮。究竟誰才是真兇？又是誰在幕後操控威脅事件？所有謎團，將於本週五（13 日）在台灣大哥大MyVideo正式揭曉。

