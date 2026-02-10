李千娜陷《世紀血案》失言風波　胡瓜出手了...挺她續唱鑽石舞台！

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜日前演出電影《世紀血案》，然而該片未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，加上她出席殺青記者會時的言論引發爭議，她雖然發聲明道歉，但還是宣告退出原訂3月出演的高雄櫻花季，出演文總的除夕特別節目也遭刪改畫面，而李千娜還有參與3月底的鑽石舞台演唱會，是否也會有變數？對此，發起號召此活動的胡瓜也發聲了。

▲▼胡瓜並未取消李千娜的演出。（圖／攝影中心攝、說實話娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜失言 胡瓜力挺她開唱做公益：不會因此改變

胡瓜今出席鑽石舞台演唱會彩排受訪表示，自己這幾天不在台灣，但後來接到李千娜打來道歉，「她說不好意思影響到大家。」胡瓜表示，這個活動本身就是公益性質，但李千娜當初是自己報名參加，「她本來就想把錢捐出去做公益，我不會因為這件事（改變），我還是希望如期舉行，我就問她：『倒是你要不要來唱？』」李千娜隨即表示願意繼續參加。

是否有關心李千娜心情？胡瓜說：「鼓勵她放下就好，公益活動一切向善。」會支持她照常演出。

▲胡瓜、余天、余祥銓為鑽石舞台之夜演唱會練團。（圖／攝影中心攝）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，22日由蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。