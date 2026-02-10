韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員全鐘瑞（전종서）近日被揭露，其於2022年6月成立的個人法人公司「Summer」，直到本月4日才完成「大眾文化藝術企劃業」登記，屬於延遲登記案例。消息曝光後，引發外界關注，所屬公司也隨即出面說明，強調此事與近期演藝圈熱議的「一人企劃公司逃漏稅爭議」並無關聯。

▲全鐘瑞曾以《聲命線索》奪下百想藝術大賞影后。（圖／翻攝自Instagram／wjswhdtj94）



法人成立近4年才登記 全鐘瑞任代表、李忠賢任內部董事

據了解，全鐘瑞於2022年6月設立股份有限公司「Summer」，並親自擔任代表，其戀人、導演李忠賢則擔任公司內部董事。該公司直到法人設立約3年8個月後，才正式完成大眾文化藝術企劃業登記，因此被外界視為「遲到登記」。

公司登記業務範圍廣泛 涵蓋內容製作與經紀項目

根據登記資料顯示，Summer的營業目的包含多項內容相關業務，包括電影與戲劇內容的製作、開發、發行與代理，演員娛樂與經紀管理，電影及廣播用設備與製作設施租賃，以及內容企劃與銷售等。

依南韓現行《大眾文化藝術產業發展法》規定，若法人或兩人以上個人事業體從事經紀管理業，必須登記為大眾文化藝術企劃業，否則可能面臨最高2年以下有期徒刑，或韓幣2000萬元（約台幣50萬元）以下罰金。

所屬公司澄清 非經紀公司、無逃漏稅疑慮

對於延遲登記事件，全鐘瑞所屬公司ANDMARK出面說明，強調Summer並非經紀公司，而是以內容企劃、開發與製作為主要目的所成立的法人。

ANDMARK表示，法人設立初期在登記業態時採較概括的方式填寫，因而包含經紀相關項目，但實際上並未計畫經營經紀管理業，因此未意識到需另行辦理相關登記。直到近期未登記議題成為討論焦點後，才重新檢視並補齊程序。

與「一人企劃公司節稅爭議」劃清界線

針對外界聯想近期演藝圈出現的節稅、逃漏稅爭議，ANDMARK也明確劃清界線，強調全鐘瑞並不屬於相關案例。公司指出，全鐘瑞在與ANDMARK簽訂專屬合約後，所有因演藝活動產生的收入，皆直接結算並支付給演員本人，並未透過其他法人進行分流。

專家看法：程序疏忽常見 仍有改進空間

對此，法務法人代表律師盧鍾彥分析指出，近年來不少藝人在設立一人企劃公司的過程中，因經營經驗不足或對法規理解不夠完整，導致出現未即時登記的情況。他也坦言，此次事件在程序面仍令人感到可惜，但屬於實務上常見的疏忽。

新作持續上映中 演藝活動未受影響

另一方面，全鐘瑞近期仍持續進行演藝活動，她主演的電影《Project Y》已於今年1月上映，片中飾演以高超駕駛技術維生的角色「都慶」，相關登記事件目前並未影響其作品宣傳與演藝行程。