本土劇娜美曝感情現況！被問好友夏宇禾「喝醉連黏2男」尷尬笑了

以「本土劇娜美」封號走紅的張家瑋，過去在螢光幕前以精湛的惡女角色擄獲不少觀眾目光，近期也時常會在談話性節目分享自己的感情世界，今（10）日出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，也大方談及目前的感情現況。

▲「本土劇娜美」張家瑋。（圖／鳳凰藝能提供）

38歲的張家瑋提到感情狀態，透露這兩年到處旅遊，認識的對象也都是「短暫社交」，很容易認識對象，但也很快就「掰掰」，沒機會更深入地認識。她在媽媽過世後，覺得沒必要急著結婚生子，至於是否能接受遠距離戀愛，她說道「可能沒辦法，因為希望有對象陪在身邊，一起成長、互相照顧。」

▲「本土劇娜美」張家瑋。（圖／鳳凰藝能提供）

過年將至，張家瑋今年將不會回高雄老家，因為年後要忙於考運動證照，已經先通知南部的家人，只是今年的紅包「會比較薄一點」，原來她大概有一年時間沒有拍戲，存款都用來投資自己，考一張證照就要花費1萬6千元，好在家人也都支持她。

▲「本土劇娜美」張家瑋。（圖／鳳凰藝能提供）

張家瑋受訪時開玩笑說，想叫未來老公多賺點錢買房，自己賺的錢想買保險，但目前還沒這個對象，她忍不住嘆了一口氣笑說「要去拜一下月老。」

好友兼鄰居夏宇禾接連被拍到醉後緊貼李聖傑、富三代人夫，也曾發聲道歉。與李聖傑聚會時，張家瑋也在場，被問到夏宇禾近況，露出尷尬笑容，表示都有關心對方「需要的話我都在。」對方則過了一天之後才回訊「還好，一切OK。」

▲夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

因夏宇禾每次都是醉後出事，是否會叮嚀好友少喝一點，張家瑋笑說「好，我會跟她說。但我相信她是成熟的大人，自己會知道，也不要給她太大壓力。」

