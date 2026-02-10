《何百芮》大結局…郭書瑤直播狂送禮！　「辣秀好身材」感性發聲

記者黃庠棻／台北報導

《何百芮的地獄戀曲》於上週末正式收官，交出雙平台佳績，MyVideo戲劇排行榜強勢奪冠、八大戲劇台收視表現亮眼，特別是在18–24歲年輕族群中穩居週日華劇收視第一名。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出精采大結局。（圖／彼此影業提供）

主角郭書瑤也於週日收官派對直播中送出MyVideo限量免費看序號，此次她的快閃直播吸引上千人即時參與，且在直播後短短一天內，瀏覽次數突破15萬次，成為完結篇當日最具熱度的直播活動之一。

隨著 Hami Video 宣布即將上架，觀眾春節期間追劇選擇再添一強棒。作品成功打進年輕觀眾圈層，證明其幽默與情感並重的劇本，搭配高完成度的演員表現，成為春節檔期中最受歡迎的原創影集之一。

爆笑原創喜劇《何百芮的地獄戀曲》，於上週末播出最終回，正式劃下精彩句點。該劇由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken、詹懷雲共同主演，自開播以來以獨特黑色幽默風格與貼近現代生活的情感描繪，成功引發年輕觀眾強烈共鳴。

為慶祝作品圓滿落幕，劇組於收官當天（2/8）舉辦收官派對，演員郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。原本因工作行程無法出席的阿Ken，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動，氣氛溫馨熱烈。

劇組端出「新春團圓版」海報，貼心合成當天也在現場的李杏與風田，風田笑說「雖然很明顯是Key上去的，但真的好用心啊！」派對期間，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續；鍾瑶則在現場表示「希望可以一路演到第十季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品！」

領軍跑通告的瑤瑤也在收官派對上表示「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！」全體劇組在溫暖感性的氣氛中，為這部現象級原創喜劇畫下動人句點，也讓觀眾齊聲敲碗「第三季不要讓我們等太久！」

延續《何百芮的地獄毒白》所建立的角色魅力，《何百芮的地獄戀曲》原班人馬再聚首，劇情更深刻探討愛情本質與現代人情感焦慮。從「辣鍋小夥伴」的垃圾話到大膽寫實的喜劇場景，全面升級的劇情設計與節奏讓觀眾笑中帶淚。

監製劉宛玲與陳郁佳表示「這是一個所有部門同心協力的成果，演員、製作與宣傳團隊無縫搭配，讓《何百芮的地獄戀曲》被更多人看見！非常感謝！」

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，2/13起，可以在 MyVideo 、 Netflix與Hami Video收看完整系列影集。