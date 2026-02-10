ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
10縣市低溫特報！明晨破10度
私生飯連中簽售！泰男神燦笑諷刺
面具網紅預言社會命案！警察鄭伊健追兇「怒罵女兒」火爆衝突曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》卡司集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等，共同打造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的年度話題之作。

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

今（10）日釋出〈百萬人緝兇篇〉花絮，深入解析角色們的個性與心路歷程。因為在網路上有一位自稱「巴巴女巫」的面具女子不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案的發生，引發輿論與恐慌效應，所有人將一同追緝找到最終的犯人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

李霈瑜在影集中飾演科技犯罪偵查隊隊員李欣屏，她形容這是一個直覺敏銳、熱心積極，但有點過於魯莽的角色。被問到是否有可能是兇手時，她語帶保留地笑說「不好說。」坦言這部戲的兇手真的很難猜，還調皮補上一句「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

影集中神秘面具網紅「巴巴女巫」不斷在網路平台上發布預言影片，屢屢精準命中命案。這一次，她再度預告即將發生車禍意外，結果又一次成真，並以一貫冷漠、戲謔的口吻說著「真的發生了吧！」、「只是點了一個讚而已嘛！」

網路世界的虛無與匿名性，讓躲在螢幕後方的兇手更難追查，也讓警方陷入前所未有的困境。李霈瑜認為，《百萬人推理》除了是一個推理劇之外，也反映出網路的力量以及話語上面的力量「怎麼漾去看一句話被扭曲的過程或者是人心的揣測。」鄭伊健則有感現今網路發達，有許多要學習，也認同查案用網路的方法可能比較好，不單只是用自己的直覺。

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

影集中李欣屏以直覺與觀察認為網紅「巴巴女巫」多次預言成真絕非巧合，卻一度被長官陳家任 （鄭伊健飾）視為只是頻道操作的噱頭，與案件無關。即便如此，最終仍讓陳家任帶著她一起追查真相，讓李欣屏難掩喜悅。李霈瑜也透露，其實李欣屏心中的偶像正是陳家任「她從在警校的時候就聽說過陳家任是一個神探，所以跟家任哥相處的時候，有非常多眼神上面的崇拜。」

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

鄭伊健揭露自己飾演的警探陳家任不為人知的家庭面向，直言角色脾氣不太好，卻一直試著改變，和女兒陳宥潔（陳姸霏飾）長期處於冷戰狀態，「完全溝通不到」。陳家任是一個「迷上自己工作的人」，查案對他來說不只是責任，更是興趣。

然而在太太離開後，陳家任才驚覺自己其實一無所有，與女兒的關係也因此跌到冰點。在影集中陳宥潔經常往外跑，當陳家任質問她去向時，女兒不耐煩地回應「我要去演出，我已經跟你講過。」陳家任憤怒反問「真的忘記了？今天是什麼日子你知不知道啊？」沒想到女兒冷冷回擊「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」一句話瞬間引爆父女衝突。

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

陳姸霏形容陳宥潔是一個個性鮮明、防備心很重的女孩，只能透過熱愛的唱歌與表演，慢慢讓自己遠離那些不愉快的情緒，「她可愛的時候是真的滿可愛的，但欠打的時候也是滿欠打的。」鄭伊健也坦言，陳家任雖然努力改變脾氣，但一碰到女兒，就變得完全無法溝通。

▲《百萬人推理》將於2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

劇中百萬網紅柚子（婁峻碩飾）甚至只從陳家任與女兒的社群互動，就一眼看出父女關係不佳，直白吐槽「不過你也很扯，你是不是跟你女兒不熟？」隨即自信表示「來，我幫你！我是網紅，我隨便一則貼文都幾萬個讚。」

鄭伊健也分享，陳家任正是在遇到柚子這個年輕世代後，才意識到社群網路其實能成為解決問題的工具，這樣的世代碰撞也是角色關係中相當有趣的一環。

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

婁峻碩則笑說柚子其實是一個滿「盧小」的人，笑說「雖然他很屁，但心中還是有一個正義感，只要談論到他的領域相關的事情，他都會帥起來，去破案、去幫忙做很多事情。」

預告最後巴巴女巫冷血的一句「反正躲在鍵盤後面打打字，就可以讓人去死啊。」更為劇情投下震撼彈。當連環命案尚未落幕，《百萬人推理》在結合網路生態與人性灰階的敘事之中，隨著一樁樁事件持續推進，不斷逼近真相，也拋出一個更尖銳的提問「在這個人人都能發聲的時代，究竟誰，才是真正的兇手？」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。

巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。該作將於2月12日Netflix全球獨家上線。

