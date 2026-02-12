ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

TWICE多賢「確定缺席北美巡演」
「5個實用技巧」新年招好人緣
女星驚喜宣布加入高雄櫻花季！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 劉嘉玲 Selina 林穎樂 丁噹 多賢 李千娜 孫淑媚

2月12日星座運勢／魔羯座「凡種一可得百」　天蠍挖掘新標的

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：成績卓越亮眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：精神交流提升

財運：留意市場走向

幸運色：灰白色

貴人：獅子

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：愉快順利協調

感情：自在坦然面對

財運：財富在於誠實

幸運色：琉璃色

貴人：金牛

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：持續按部就班

感情：抱持雲淡風輕

財運：保守穩健成長

幸運色：水藍色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：避免口角衝突

感情：付出會被看見

財運：凡種一可得百

幸運色：亮橘色

貴人：處女

小人：射手

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：合夥合作順利

感情：真愛不怕等待

財運：需要信心創造

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：真誠打動人心

感情：打是情罵是愛

財運：慎防投資詐騙

幸運色：碧綠色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：合約仔細查閱

感情：真情不需猜忌

財運：買賣貨比三家

幸運色：黃金色

貴人：射手

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：多方結合經營

感情：緩和尷尬氣氛

財運：挖掘全新標的

幸運色：淺藍色

貴人：巨蟹

小人：處女

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：工作親力親為

感情：細水長流付出

財運：一切按照計畫

幸運色：墨黑色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：團結力量才大

感情：熱情流失退去

財運：關鍵時刻謹慎

幸運色：米白色

貴人：天秤

小人：金牛

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：情緒起伏不定

感情：愛不需要理由

財運：財運大進大出

幸運色：藕紫色

貴人：摩羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：尋找全新方向

感情：真愛勇敢面對

財運：減少放縱花費

幸運色：酒紅色

貴人：水瓶

小人：摩羯

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

8小時前

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

1小時前

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

3小時前

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

10小時前

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

9小時前

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

11小時前

男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

22小時前

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

13小時前

生技董座曝「台灣人因大S誤解汪小菲」　揭私交讚：他對家庭很負責

生技董座曝「台灣人因大S誤解汪小菲」　揭私交讚：他對家庭很負責

16小時前

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

10小時前

太浪漫！新人合唱婚禮神曲…下一秒「原唱本人現身」新娘當場哭了

太浪漫！新人合唱婚禮神曲…下一秒「原唱本人現身」新娘當場哭了

2小時前

曾智希認「最近胃口不好瘦了」　IG曬照吐近況

曾智希認「最近胃口不好瘦了」　IG曬照吐近況

12小時前

熱門影音

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」
錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫
許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

看更多

【刷一下蹲一下】男友刷油漆刷到一半突然深蹲？？

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

ZB1宣布「未來將改5人體制」！　章昊、RICKY等4人確定離開

43分鐘前0

宋旻浩人在舊金山卻顯示「正常出勤」？　總缺勤102天…4月庭審

1小時前829

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子　痛揭19年傷疤

1小時前0

2月12日星座運勢／魔羯座「凡種一可得百」　天蠍挖掘新標的

2小時前30

太浪漫！新人合唱婚禮神曲…下一秒「原唱本人現身」新娘當場哭了

3小時前54

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

8小時前716

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

9小時前46

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

10小時前23

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

10小時前46

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

讀者迴響

熱門新聞

  1. 梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」
    8小時前1416
  2. 炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子
    1小時前1623
  3. 44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字
    3小時前104
  4. 驚見紅衣女走入海裡　身分曝是超大咖天后
    10小時前85
  5. 樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！
    9小時前86
  6. TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」
    11小時前43
  7. 3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒
    22小時前9423
  8. 李千娜掰了櫻花季　《陽光女子》女星驚喜加入！
    13小時前62
  9. 生技董座脫口：台灣人因大S誤解汪小菲
    16小時前4021
  10. YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖舉感動她
    10小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合