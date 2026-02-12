2月12日星座運勢／魔羯座「凡種一可得百」 天蠍挖掘新標的
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：成績卓越亮眼
感情：精神交流提升
財運：留意市場走向
幸運色：灰白色
貴人：獅子
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：愉快順利協調
感情：自在坦然面對
財運：財富在於誠實
幸運色：琉璃色
貴人：金牛
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：持續按部就班
感情：抱持雲淡風輕
財運：保守穩健成長
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：避免口角衝突
感情：付出會被看見
財運：凡種一可得百
幸運色：亮橘色
貴人：處女
小人：射手
金牛座 ♉
工作：合夥合作順利
感情：真愛不怕等待
財運：需要信心創造
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：真誠打動人心
感情：打是情罵是愛
財運：慎防投資詐騙
幸運色：碧綠色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：合約仔細查閱
感情：真情不需猜忌
財運：買賣貨比三家
幸運色：黃金色
貴人：射手
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：多方結合經營
感情：緩和尷尬氣氛
財運：挖掘全新標的
幸運色：淺藍色
貴人：巨蟹
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：工作親力親為
感情：細水長流付出
財運：一切按照計畫
幸運色：墨黑色
貴人：天蠍
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：團結力量才大
感情：熱情流失退去
財運：關鍵時刻謹慎
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：情緒起伏不定
感情：愛不需要理由
財運：財運大進大出
幸運色：藕紫色
貴人：摩羯
小人：天秤
射手座 ♐
工作：尋找全新方向
感情：真愛勇敢面對
財運：減少放縱花費
幸運色：酒紅色
貴人：水瓶
小人：摩羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
