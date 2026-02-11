ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《世紀血案》恐報廢！製作人證實
一切要按計劃走的三大星座！
費玉清引退6年人間蒸發！
2月11日星座運勢／巨蟹座看緊荷包　雙子多開源節流

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：創新想法旺盛

感情：不再逃避問題

財運：付出社會公益

幸運色：湖藍色

貴人：雙魚

小人：射手

雙子座 ♊

工作：學習團結互動

感情：情感較多風波

財運：多開源多節流

幸運色：火紅色

貴人：雙魚

小人：水瓶

天秤座 ♎

工作：多方嘗試方法

感情：多加留意對方

財運：以平常心理財

幸運色：墨綠色

貴人：天蠍

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：多加提供意見

感情：爛桃花頻出現

財運：營收獲利滿滿

幸運色：銀灰色

貴人：天蠍

小人：雙魚

金牛座 ♉

工作：避免重大決策

感情：真情貴在坦誠

財運：投資需要長遠

幸運色：淺粉色

貴人：雙魚

小人：牡羊

處女座 ♍

工作：慎口舌是非多

感情：多點創新約會

財運：財運之神降臨

幸運色：大紅色

貴人：射手

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：危難可得解決

感情：真情不需言語

財運：財運恐有破財

幸運色：彩虹色

貴人：雙子

小人：雙魚

天蠍座 ♏

工作：多多往外發展

感情：感情不需責備

財運：直覺下好離手

幸運色：亮紫色

貴人：天秤

小人：處女

雙魚座 ♓

工作：慎防團隊小人

感情：勇於承認錯誤

財運：累積始於足下

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：特別搖擺自由

感情：緊張神經緊繃

財運：有望得到獲利

幸運色：白金色

貴人：金牛

小人：牡羊

獅子座 ♌

工作：原計畫恐混亂

感情：表達不宜刻意

財運：適合交給家人

幸運色：鮮橙色

貴人：巨蟹

小人：處女

射手座 ♐

工作：鎖定目標前行

感情：留意情緒問題

財運：財運亨通平順

幸運色：莓紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

