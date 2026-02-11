2月11日星座運勢／巨蟹座看緊荷包 雙子多開源節流
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：創新想法旺盛
感情：不再逃避問題
財運：付出社會公益
幸運色：湖藍色
貴人：雙魚
小人：射手
雙子座 ♊
工作：學習團結互動
感情：情感較多風波
財運：多開源多節流
幸運色：火紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：多方嘗試方法
感情：多加留意對方
財運：以平常心理財
幸運色：墨綠色
貴人：天蠍
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：多加提供意見
感情：爛桃花頻出現
財運：營收獲利滿滿
幸運色：銀灰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：避免重大決策
感情：真情貴在坦誠
財運：投資需要長遠
幸運色：淺粉色
貴人：雙魚
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：慎口舌是非多
感情：多點創新約會
財運：財運之神降臨
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：危難可得解決
感情：真情不需言語
財運：財運恐有破財
幸運色：彩虹色
貴人：雙子
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：多多往外發展
感情：感情不需責備
財運：直覺下好離手
幸運色：亮紫色
貴人：天秤
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：慎防團隊小人
感情：勇於承認錯誤
財運：累積始於足下
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：特別搖擺自由
感情：緊張神經緊繃
財運：有望得到獲利
幸運色：白金色
貴人：金牛
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：原計畫恐混亂
感情：表達不宜刻意
財運：適合交給家人
幸運色：鮮橙色
貴人：巨蟹
小人：處女
射手座 ♐
工作：鎖定目標前行
感情：留意情緒問題
財運：財運亨通平順
幸運色：莓紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響