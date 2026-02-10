《豆腐媽媽》替身墜落…同劇演員發聲了！王瞳曝林口拍八點檔危機

記者黃庠棻／台北報導

民視《豆腐媽媽》之前傳出工傷意外，替身演員從高處墜落進ICU，同劇演員胡鴻達10日出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，透露現在劇組趕拍過年存檔，都專注於演出上；同場王瞳坦言看到新聞也嚇一跳，衷心希望蘇姓替身演員盡快康復。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

胡鴻達說，意外發生時並非拍攝他在場的戲「只希望大家平安健康，不要發生任何意外，事件也圓滿解決。」王瞳說並不認識對方，沒有合作過，看到新聞當下也很擔心，也有持續關注對方，獲知蘇姓替身已出院「感到寬心很多。」王瞳坦言，拍攝8點檔難免都有一些危險戲碼，不過劇組都很保護演員，有時林口風太大，還會擔心她被吹走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

提到過年計劃，王瞳透露會回台南老家，修補一下老宅漏水問題，因為擔心16歲老狗身體狀況，也不會待太多天，目前最焦慮的就是，不知道過年期間有哪間獸醫院會營業，否則自己不太敢幫狗狗打點滴「每次聽到牠叫，我的心都碎了。」

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

醫生斷言狗狗時間剩1、2年，王瞳雖然不捨，但認為若牠「任務完成」，也不要持續硬拖著病痛的身體，接受牠去更美好的地方，「但我暫時不敢再養狗了。」現在就盡量把握可以陪伴牠的時光。王瞳甚至也因為要照顧愛犬，動念在林口買房，方便在民視工作空檔可就近照顧，曾特別詢問兼職房仲的黃少谷貸款相關問題。

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

至於過年是否會去馬來西亞探視已故丈夫艾成的家人，王瞳透露，因為過年機票很難買又貴，艾成家人都希望她過完年後再去，每次也都會受到熱情招待。不過一去就是要至少5天，王瞳仍會心繫愛犬，要先把牠安頓好再出發。