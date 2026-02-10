ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《豆腐媽媽》替身4後遺症「藥物控腦壓」
10縣市低溫特報！明晨破10度
私生飯連中簽售！泰男神燦笑諷刺
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳小春 詹惟中 劉寶傑 Ray 若綺 楊昇達 郁方 唐綺陽

《豆腐媽媽》替身墜落…同劇演員發聲了！王瞳曝林口拍八點檔危機

記者黃庠棻／台北報導

民視《豆腐媽媽》之前傳出工傷意外，替身演員從高處墜落進ICU，同劇演員胡鴻達10日出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，透露現在劇組趕拍過年存檔，都專注於演出上；同場王瞳坦言看到新聞也嚇一跳，衷心希望蘇姓替身演員盡快康復。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身出院。（圖／翻攝自Threads）

胡鴻達說，意外發生時並非拍攝他在場的戲「只希望大家平安健康，不要發生任何意外，事件也圓滿解決。」王瞳說並不認識對方，沒有合作過，看到新聞當下也很擔心，也有持續關注對方，獲知蘇姓替身已出院「感到寬心很多。」王瞳坦言，拍攝8點檔難免都有一些危險戲碼，不過劇組都很保護演員，有時林口風太大，還會擔心她被吹走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

提到過年計劃，王瞳透露會回台南老家，修補一下老宅漏水問題，因為擔心16歲老狗身體狀況，也不會待太多天，目前最焦慮的就是，不知道過年期間有哪間獸醫院會營業，否則自己不太敢幫狗狗打點滴「每次聽到牠叫，我的心都碎了。」

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

醫生斷言狗狗時間剩1、2年，王瞳雖然不捨，但認為若牠「任務完成」，也不要持續硬拖著病痛的身體，接受牠去更美好的地方，「但我暫時不敢再養狗了。」現在就盡量把握可以陪伴牠的時光。王瞳甚至也因為要照顧愛犬，動念在林口買房，方便在民視工作空檔可就近照顧，曾特別詢問兼職房仲的黃少谷貸款相關問題。

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

▲王曈、張家瑋、胡鴻達、黃少谷出席活動。（圖／讀者提供）

至於過年是否會去馬來西亞探視已故丈夫艾成的家人，王瞳透露，因為過年機票很難買又貴，艾成家人都希望她過完年後再去，每次也都會受到熱情招待。不過一去就是要至少5天，王瞳仍會心繫愛犬，要先把牠安頓好再出發。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

豆腐媽媽

推薦閱讀

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

7小時前

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

4小時前

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

6小時前

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

陳小春新本名曝光！　被爆豪擲百萬「全家改名轉運」

17小時前

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

3小時前

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

2小時前

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

2/9 14:05

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空　婚禮受影響「獨自出國喘息」

7小時前

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

粿王風暴後「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公親自發聲了！

3小時前

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

3小時前

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

6小時前

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

快訊／休養一年強勢回歸　劉寶傑推全新節目《寶傑點兵》

20小時前

熱門影音

李毓芬跳舞

李毓芬跳舞
朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD
華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」
田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

看更多

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

辛曉琪開唱淚崩憶亡友！　舞台「突冒1異狀」痛喊：是祂來了

29分鐘前0

李洪基自爆怪癖「口袋的秘密」團員全聽呆！　遭公然指控脾氣最差

35分鐘前0

面具網紅預言社會命案！警察鄭伊健追兇「怒罵女兒」火爆衝突曝光

1小時前0

韓影后捲逃稅爭議！　遲4年才登記「險面臨2年刑責」

1小時前82

引誘路人摸雪乳！韓AV網美全裸「套紙箱」上街　再度遭法院判刑

1小時前0

趙露思蜂蜜過敏硬吃！脖子當場起紅疹繼續直播　狂賣1.5億全捐農民

1小時前10

《豆腐媽媽》替身出院2天冒4後遺症！　淚吞「強力藥物控制腦壓」

1小時前0

私生飯炫耀連中3場簽售！泰頂流男神「燦笑回1句話超諷刺」　網讚爆　

1小時前11

《豆腐媽媽》替身墜落…同劇演員發聲了！王瞳曝林口拍八點檔危機

2小時前1637

坤達閃兵後復工哽咽哭了！　錄影突眼眶泛紅：做錯了會好好面對

讀者迴響

熱門新聞

  1. S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝
    7小時前6651
  2. S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子
    4小時前1826
  3. 簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變
    6小時前1010
  4. 陳小春新本名曝光！被爆豪擲百萬「全家改名轉運」
    17小時前1211
  5. 逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權
    3小時前3614
  6. 坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅
    2小時前3037
  7. 2026貼春聯「有特殊禁忌」！
    2/9 14:05125
  8. 陳柏霖閃兵代價慘重！公司遭爆被掏空
    7小時前66
  9. 「家族聚會被神隱」瘋傳婚變　簡廷芮老公發聲了！
    3小時前62
  10. 金鐘波神DJ遭夫爆外遇！辣照曾登PTT表特版
    3小時前127
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合