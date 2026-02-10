ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Busker Busker御用製作人走了！　朴慶求生前留言「我很健康」惹淚崩

記者張筱涵／綜合報導

南韓獨立樂團「얼지니티（Ulginity）」主唱兼創作核心朴慶求（박경구）於本月7日辭世，享年38歲。噩耗由家屬透過社群平台對外公布，但並未說明具體死因，消息一出震驚南韓音樂圈，不少音樂人與樂迷紛紛表達哀悼之意。

▲▼朴慶求離世。（圖／翻攝自Instagram／ksqpark）

▲朴慶求離世，享年38歲。（圖／翻攝自Instagram／ksqpark）

獨立音樂圈靈魂人物　以詩意歌詞與獨特嗓音深受喜愛

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴慶求長年活躍於南韓獨立音樂圈，以獨具一格的音樂感性、細膩而富詩意的歌詞，以及極具辨識度的嗓音風格，累積大批忠實樂迷。他不僅是樂團「Ulginity」的靈魂人物，也在多位音樂人的創作歷程中扮演關鍵角色，成為不少人心中難以取代的存在。

與張凡俊是高中同學　首張專輯被形容「幾乎是共同作品」

朴慶求與歌手張凡俊為高中同學，在張凡俊以「Busker Busker」出道前，便深度參與其音樂世界的建立。張凡俊首張個人專輯更被樂迷形容為「幾乎等同於共同專輯」，朴慶求幾乎參與全專作曲、編曲與製作，包含主打歌〈Difficult Woman〉，以及〈適合說愛的人〉、〈Sinpung Station Exit No.2 Blues〉、〈Crush〉、〈Fallen Leaves Ending〉、〈I Feel You In My Heart〉等歌曲，皆可見其作詞、作曲與編曲署名。

除首張專輯外，朴慶求的創作足跡仍持續延伸。他同時也是〈弘大與建大之間〉的原創作者，並與張凡俊共同或單獨完成〈Can't Sleep〉、〈as you wish〉、〈Boy〉、〈姐姐〉等作品，以貼近日常生活的情緒書寫，為樂迷留下深刻且長久的餘韻。

靈堂資訊曝光　南楊州殯儀館設靈、9日清晨出殯

家屬於2月7日透過IG發布訃聞，由朴慶求的表弟朴成炫代為發聲，表示「至今仍難以置信」，並代替家屬對外傳達噩耗，懇請外界以溫暖的心陪伴故人走完最後一程。隨後也公開靈堂資訊，朴慶求靈堂設於京畿道南楊州市南楊州殯儀館，入殮時間為2月8日上午10時30分，出殯儀式則訂於2月9日清晨6時30分，當日上午8時40分將移靈前往火葬場。

張凡俊昔日貼文被翻出　粉絲留言湧入悼念

此外，去年3月張凡俊發行第4張專輯《沒出息的歷史》時，曾在社群平台貼出專輯照並寫下「祈願慶求的健康，也把姊姊一起送進這張專輯裡」，朴慶求當時則留言回覆「我很健康」。如今噩耗傳出後，該篇貼文再度被網友翻出，粉絲紛紛留言感嘆「不是說很健康嗎」、「是不是其實早就不舒服了」，字裡行間滿是不捨與惋惜。

朴慶求一生穿梭於舞台與創作之間，以屬於自己的語言書寫音樂，他留下的旋律與文字，至今仍在無數人的播放清單中反覆響起。

