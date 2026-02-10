金鐘波神DJ遭夫爆外遇！　辣照曾登PTT表特版「超猛經歷曝光」

記者田暐瑋／綜合報導

饒舌歌手韓森近日爆料妻子外遇，婚姻風波引發外界關注，妻子陳思安於影片公開約2小時後曬出手持書籍的照片，未對外遇或相關指控做出正面回應。而陳思安其實是金鐘獎女主持人，曾七度入圍廣播金鐘獎，還曾登上PTT表特版，被封為「波神DJ」。

▲陳思安是金鐘女主持人。（圖／翻攝自陳思安IG）



陳思安因丈夫韓森爆料外遇事件成為焦點，於正聲廣播公司主持三個電台節目，自2017年以來曾七度入圍廣播金鐘獎，並獲得社區節目獎及社區節目主持人獎，專業形象深受聽眾喜愛。過去因為PO出比基尼辣照說出「人生苦短，必須性感」的名言，登上PTT表特版，成為不少人心目中的人妻女神。

▲陳思安是金鐘女主持人。（圖／翻攝自陳思安IG）



韓森指出，去年8月17日與妻子正式攤牌，對方起初否認外遇，直到他出示明確證據後才認錯道歉，坦承後悔。然而，對方在9月與律師討論後，態度卻突然翻轉，改口全盤否認外遇，讓他難以接受。自去年8月至12月，雙方已進入司法程序，包括訴訟與調解，他強調自己未提出任何金錢條件，只希望事情能理性、妥善地處理，最終仍未能好聚好散。

陳思安在風波爆發後，在社群平台上傳一張近照，畫面中她手拿《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》，並未附上任何文字說明，也未提及韓森稍早發布的影片內容，對相關爭議保持沉默。

▲陳思安和韓森。（圖／翻攝自陳思安IG）