逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權　表演指導發聲怒打臉

電影《世紀血案》改編自台灣歷史懸案，卻因未取得受害者林義雄及其家屬的授權引發社會公憤，一名網友在Threads上發文，質疑導演魏德聖的作品《賽德克·巴萊》同樣未經授權，這一說法引來該片表演指導徐灝翔出面打臉：「我還沒死！想造謠可能還要等我死！」

▲逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權。（圖／果子提供、記者周宸亘攝）



隨著爭議的擴大，有網友在Threads逆風發文，稱當年的《賽德克·巴萊》同樣未經授權，企圖為《世紀血案》辯護，但《賽》片的表演指導徐灝翔現身回應，指出魏德聖在拍攝時，多次深入南投清流部落，與當地長老和賽德克族遺族進行溝通，並邀請他們參與演出，展現對歷史事實和族人的最高敬意，「我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝。」

▲逆風挺《世紀血案》！他嗆《賽德克》也沒問授權。（圖／翻攝自Threads）

魏德聖在電影動工之初，先是前往莫那魯道墓前進行祭悼，向先靈尋求理解與庇佑，上映前2天特別到清流部落舉辦提前首映會，由於清流部落的居民多是當年霧社事件犧牲者的遺族，並親自到場向觀眾一一致意，充分展現對情感的重視，與《世紀血案》在籌備過程中對家屬的刻意迴避形成鮮明對比。

▲徐灝翔。（圖／記者李毓康攝）