S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

大S（徐熙媛）辭世滿一周年，日前親友齊聚金寶山，出席由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。不過，週刊卻爆出S媽和具俊曄為了大S遺產私下暗潮洶湧，雙方在法律層面各自布局，關係並非如公開場合般單純。稍早，小S火大反駁相關說法，S媽也直接否認要和具俊曄打官司，「我痛恨打官司 勞民傷財，謝謝。」並直言已經把具俊曄當成兒子。

▲S媽視具俊曄為兒子，稍早直接反駁爆料 。（圖／翻攝自S媽臉書、／beef_0201授權提供）

對於和具俊曄的爭產爆料，S媽表示：「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他。」小S則透過經紀人回應；「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

▲S媽、具俊曄 。（圖／經紀公司提供）

事實上，全心守在大S墓前的具俊曄，去年就已經悲痛吐發聲，對於金錢更不在意，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」



