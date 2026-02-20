6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界在去年（2025）不斷出現震撼引退潮，多位人氣女神接連宣告離開。包括資深女優葵司與「抖音女神」早坂姬皆在2025年夏季無預警宣告引退，「最美主播」山岸綺花與F級女優咲野瑞希相繼在9月、年底引退，而本鄉愛2024年被爆不倫風波，2年後後低調被公司發引退作品集，這些人氣女優的離開，都象徵一個時代的終結，令廣大粉絲深感不捨。

葵司

▲葵司。（圖／翻攝自X、IG）

人氣AV女優葵司（葵つかさ）去年（2025）7月正式宣布引退，結束長達14年的演藝生涯。她自2010年以「絕對少女」名義出道，憑著清純甜美的臉蛋與魔鬼身材迅速走紅，並衝上人氣女優地位；然而她職業生涯中最受關注的事件，莫過於2016年爆出與男星松本潤長達4年的地下情，緋聞一度震撼娛樂圈，導致她遭受大量留言出征。其實她的引退早有跡可循，除了自2023年9月起便處於休業狀態，且曾以「思考人生方向」為由推辭台灣活動。正式引退前，她在去年7月與8月推出寫真集《葵司完全版》及《活著》，並於8月5日在東京澀谷舉辦標榜「最初與最後」的寫真展，以此作為與粉絲正式告別的最後公開活動。

早坂姬

▲早坂姬。（圖／翻攝自X）

早坂姬（早坂ひめ）擁有G級傲人上圍，原本在TikTok爆紅，2024年1月在成人片商S1出道推出首支作品，也火速掀起關注！然而她在去年8月26日震撼宣布引退，並表示9月推出的作品將成為自己的謝幕之作。她在貼文中感性透露，這部最終作品不僅展現了最真實的自我，還融入大量家鄉的關西腔，呼籲影迷務必珍藏。根據AV評論人一劍浣春秋透露，早坂姬因自認在業界已達到發展極限、難以再有突破，早在去年初2月便萌生退意，更因此婉拒了台北國際成人展的邀約。後來她退租東京的住所，準備回家鄉生活，正式告別光鮮亮麗的螢光幕。

咲野瑞希

▲咲野瑞希。（圖／翻攝自X、IG）

咲野瑞希擁有F級傲人上圍，2021年在成人片商MAX-A挖掘下出道，入行4年，無預警宣布選在2025年12月31日引退。她的謝幕之作也特別安排回歸老東家拍攝，象徵有始有終。而她最具代表性的作品是2024年出演《運動部女子痴漢》爆紅，曾擔任高中弓道部部長的她，不僅以精湛箭術驚豔觀眾，更勇敢揭露曾遭社團老師性騷擾的往事，並在片中大膽使用該名老師的名字作為反擊，這份直率也讓她在引退之際再度成為話題焦點。

山岸綺花

▲山岸綺花。（圖／翻攝自X、IG）

山岸綺花（山岸あや花）擁有「最美主播」封號，2017年從地方電視台主播轉而出道拍AV，憑藉專業知性氣質走紅，不僅曾獲「最優秀女優獎」提名，更累積了近80萬粉絲的高度關注。她入行8年，2025年9月透過經紀公司無預警宣布引退，為這段長達8年的AV生涯畫下句點。她同年10月起將以自由身展開新活動，暗示即便卸下女優身分，未來仍計畫在不同藝能領域繼續發展。

本鄉愛

▲本鄉愛。（圖／翻攝自IG）

本鄉愛於2020年出道，憑藉無邪大眼與清純氣質被封為「暗黑版林襄」，但卻在2024年爆發與已婚YouTuber加藤純一的不倫風波，兩人被發現相約到美國看大谷翔平的球賽，親密互動照曝光。她當時曾拍影片道歉，強調是被男方以「即將離婚」為由騙上床，並宣布無限期休業，但仍難敵強烈輿論與家庭壓力，導致復出之路徹底中斷。片商去年（2025）11月將她過去拍攝的19支作品集以「引退」為名發售精選輯，AV達人一劍浣春秋與經紀人皆證實，不倫事件造成的形象毀滅，已經讓她「回不來了」。

新有菜

▲新有菜。（圖／翻攝自IG）

新有菜（新ありな）擁有「最強美腿」與「次世代直球偶像」的封號，自2016年3月正式出道後，憑藉清純外型與火辣身材風靡一票粉絲，然而她於去年（2025）12月16日發表最終作品，並在2025年最後一天透過直播與粉絲道別，強調此次轉身是為了在「最漂亮、最巔峰」的時刻留下完美謝幕，且引退後將徹底回歸平凡人生活。她請求粉絲未來如果在路上巧遇「不要搭話」，更在今年1月陸續關閉並刪除擁有百萬追蹤的X（前 Twitter）及YouTube頻道，展現斷開公眾人物身分的決心。