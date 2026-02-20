ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
上原亞衣「百發戰績」超噁！D槽6女神最噩夢拍攝曝光　吉澤明步受不了

記者陳芊秀／綜合報導

在男人「D槽」中佔有一席之地的 AV 女優們，雖然在鏡頭前展現各種大尺度性愛體位以滿足觀眾幻想，但現實中的拍攝過程往往充滿艱辛。多位人氣女優曾坦言，有些工作內容反而成為她們職業生涯中難以抹滅的負面回憶，例如天后級吉澤明步受不了「舔腋下」，並木優怕男優有「體臭」，上原亞衣引退後受訪更說出驚人之語。《ETtoday星光雲》整理6位人氣女優的經歷。

吉澤明步

▲▼吉澤明步。（圖／翻攝自IG）

▲吉澤明步。（圖／翻攝自IG）

擁有「AV天后」地位的吉澤明步，2003年入行後身經百戰，艷麗形象深植人心，直至2019年3月正式引退。她曾透露最討厭的一次經驗是為了配合劇情，必須讓男優「舔腋下」，儘管作風再大膽，但這項特殊要求仍讓她感到害羞且帶點噁心感。

上原亞衣

▲▼上原亞衣。（圖／翻攝自IG）

▲上原亞衣。（圖／翻攝自IG）

以甜美外型與33E豐滿上圍著稱的上原亞衣，作品一向以重口味聞名。她直言在拍攝《100 発の精子飲む》（吞精百發）時，因為短時間內攝取過多精液，讓她生理上感到極度噁心。

▲▼前AV女優上原亞衣。（圖／翻攝IG／ai_uehara_ex）

此外，她也提到與黑人男優合作時，曾因對方尺寸過大導致身體產生劇烈不適，過程相當痛苦。她2011年出道拍AV，作品超過1000部，直至2016年宣布引退，去年（2025）受訪時才罕見吐露，原本頻繁的拍攝工作從未感覺痛楚，但是在引退前1個月，下半身開始會感覺到痛，心情開始回到「普通女孩」的狀態。

並木優

AV女優並木優專訪專拍（圖/記者黃克翔攝）

▲並木優。（圖／記者黃克翔攝）

擁有天使臉孔與魔鬼身材的並木優，對拍攝對象的條件其實並不苛刻，唯獨對「體臭」完全無法接受。她回憶曾遇過衛生習慣欠佳、身上散發強烈異味的男優，那種「可怕的味道」讓她至今仍餘悸猶存，成為她最想忘掉的拍攝經驗。她2008年入行，2014年宣布引退，現在轉行當音樂人。

奧田咲

▲▼奧田咲。（圖／翻攝自IG）

▲奧田咲。（圖／翻攝自IG）

身材嬌小卻擁有驚人 H 罩杯的「小隻馬」奧田咲，在攝影師眼中配合度極高。但她坦言自己最害怕拍 3P（多人）作品，並非因為尺度問題，而是心理壓力極大。她擔心自己在鏡頭前跟不上另一位女優的速度或表現，這種競爭感常讓她在拍攝時感到焦慮不安。

麻生希

▲▼麻生希。（圖／翻攝自IG）

▲麻生希。（圖／翻攝自IG）

麻生希曾因神似台灣名模林志玲爆紅，憑藉170公分的高挑身材與E罩杯傲人上圍，一出道便成為關注焦點。談及拍片心酸，她曾透露最痛苦的經驗莫過於挑戰全程站立的性愛橋段，體力負荷極大且完全無法休息；她更直言，為了維持體力必須大量補充水分，卻得在拍攝過程中強忍便意、不能隨意上廁所，這種生理上的折磨才是職業生涯中最難受的事。而她2012年出道，近年負面風波纏身，2018年二度藏毒被逮補，女神形象大受影響。

深田詠美

▲▼深田詠美。（圖／翻攝自IG）

▲深田詠美。（圖／翻攝自IG）

深田詠美以業界著名的「拼命三郎」形象著稱，她曾透露在工作量高峰期，每月需接拍多達 25 部作品且連續操勞三個月，累計產量高達 75 部影片。她坦言，職業生涯中最疲憊的莫過於極長的工作時間，即便通常是早上 8 點開拍至晚上 10 點，但遇上對品質極其堅持的導演時，甚至會一路拍攝至凌晨 4 點，導致她僅能小睡 4 小時就得再度投入隔日的拍攝行程，展現了超乎常人的職業耐力。

