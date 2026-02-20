范冰冰「無耳垂」耳骨突出！趙麗穎竟是34碼小腳　6陸頂流巨星身體秘密

記者陳芊秀／綜合報導

大陸演藝圈男神、女神輩出，其精緻五官與完美身材常令大眾艷羨，但是頂流巨星也有美中不足的小遺憾。例如新科金馬影后范冰冰不公開露耳朵、楊冪髮際線一露就登熱搜、劉亦菲一笑露牙齦，楊洋屁股、張凌赫一笑露摺子等，都曾成為討論焦點。

范冰冰

▲范冰冰耳朵構造常掀起話題。（圖／翻攝自微博）



即便擁有精緻如畫的五官，影后范冰冰獨特的耳形始終是粉絲討論的話題。過去她曾被認為刻意用長髮遮掩耳朵，多年前為了幫前男友李晨慶生，撥開髮絲露出單邊耳朵，讓外界發現她幾乎「沒有耳垂」，且耳骨明顯突出。而她在微博分享的近照中，即便耳形依然維持著標誌性的外擴輪廓，且耳骨稜角分明，她卻顯得更加自信坦然。她在參加盛典時雖然仍會利用華麗、大尺寸的耳環來修飾耳部線條，但那對曾被網友熱烈討論的「無耳垂」特徵，在強大氣場的烘托下，反而成了一種極具辨識度的個人標誌，搭配造型美出了新高度。

劉亦菲

▲劉亦菲一笑露出牙齦引發正反評價。（圖／翻攝自微博）



被網友封為「神仙姐姐」的劉亦菲，向來以空靈脫俗的古裝扮相與優雅大方的氣質深植人心，然而即便顏值驚人，她也擁有一個常被討論的「小缺憾」。原來她只要在鏡頭前開懷大笑，便會不經意地露出大片上排牙齦，與平時高冷的女神形象產生極大反差。因此她多半會選擇精準地控制表情，以抿嘴笑或淺淺微笑為主，減少牙齦外露，維持其一貫空靈的視覺美感。

楊洋

▲楊洋出席活動，臀部曲線常成焦點。（圖／翻攝自微博）

從《微微一笑很傾城》到近年《凡人修仙傳》，男神楊洋的戲路不斷追求突破，除了精緻如雕刻般的臉蛋，其「傲人曲線」也常在公開活動中喧賓奪主成為熱議話題。例如他某次出席活動，身穿俐落的白襯衫搭配合身黑色長褲，即便只是簡單地走動或與觀眾互動，其因從小練舞而鍛鍊出的挺拔「翹臀」依然在鏡頭下展露無遺，渾圓且緊實的臀部線條在西裝褲的襯托下展現出極致曲線，讓視覺效果極具張力。他過去還曾發生在頒獎典禮上屁股黏紙的趣事，令粉絲開玩笑直呼「會忍不住一直將目光移過去」，每次導致與他相關的話題大歪樓。

張凌赫

▲張凌赫一笑露出臉上紋路。（圖／翻攝自微博）

張凌赫因演出《蒼蘭訣》爆紅，擁有帥氣臉蛋與高挑身材，但他的「面部褶子」的問題頻頻引發網友熱議。據悉，這些深刻紋路主因是他早年體重較高，後因大幅減重導致皮膚鬆弛，在大笑時法令紋與眼周紋路尤為明顯，甚至被部分網友稱為「褶子哥」或「褶子精」。儘管如此，他顏值仍獲得高度評價，這些表情紋路反映了他未過度醫美的真實狀態，且其骨相優越、面部折疊度高，屬於越看越帥的「硬帥」型五官。

趙麗穎

▲趙麗穎腳尺碼太小。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎以精緻五官與精湛演技稱霸演藝圈，然而在光鮮亮麗的外表下，她其實有個讓粉絲心疼的「小困擾」，就是那雙「小腳」。據悉，趙麗穎的腳僅有34碼（大約22公分），遠低於大陸成年女性平均值（35-38碼），這令她在出席盛典或頒獎禮時，幾乎很難找到合腳的精品高跟鞋，甚至參加公開活動時，時尚資源也難以解決鞋子尺碼的問題。粉絲曾特地訂製專屬水晶鞋送給她，就是不捨偶像再為了「小腳」吃苦頭，後來送鞋的粉絲結婚時，她送上了汽車當作回禮。

楊冪

▲楊冪髮際線時常登熱搜。（圖／翻攝自微博）

流量女王楊冪的髮際線向來是演藝圈的熱議焦點，近期她更直接以挑戰難度極高的「全梳露額」髮型拍攝時尚雜誌特輯，這種考驗頭骨與臉型的造型，引發網友兩極評價。部分粉絲盛讚她憑藉優越的顱頂與流暢下頜線，完美駕馭出「高智精英感」的氣場；但也有觀點指出，那光潔的額頭讓髮際線位置彷彿重回《三生三世十里桃花》時期的「驚人高度」，憂心女神需珍惜現有髮量。不過，對比早期因古裝劇剃除額角毛髮的時期，網友觀察到她的額角已長出自然碎髮。而她擔任2026年時尚雜誌開年封面人物，也再度挑戰全梳露額的髮型。