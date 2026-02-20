《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

記者陳芊秀／綜合報導

長壽台劇《戲說台灣》以描述神怪奇談與鄉野傳奇聞名，劇中熟面孔演員都是觀眾的好朋友。其中一位經常飾演富家小少爺的「小演員」，因流暢的台詞與精湛演技受到觀眾喜愛。令人驚訝的是，這位外表看似國小生的演員，其實是年屆48歲的成年男子鍾國洪。鍾國洪擁有稚嫩的臉孔與嬌小身材，被網友封為「真人版柯南」。

▲《戲說台灣》御用「小童星」竟48歲了！網封真人版柯南。（圖／翻攝自YouTube）

原來鍾國洪在國小三年級時，被發現成長落後，隨後醫師診斷出生長激素與荷爾蒙分泌不足。據他粉專透露，高中時期身高125公分，最終身高停留在135公分。儘管身體發育受限，他並未因此自怨自艾，反而憑藉穩健的演藝功力，在鄉土劇領域中發揮出比童星更具層次的演技。

▲鍾國洪台語台詞流利，還有精湛演技，令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自YouTube）



雖然在銀幕前發光發熱，但「童顏」也為他的日常生活帶來不便。鍾國洪透露，他曾在買菸或投票時，因外貌與實際年齡落差太大而遭到質疑。最令他困擾的是，想考取機車駕照代步時，竟被駕訓班教練以「個頭太小難通過面試」為由拒絕，甚至建議他考取特殊駕照，讓他頗感無奈。

生長激素缺乏症會嚴重減緩生長速度，導致患者成年後的平均身高僅落在122至146公分之間。國際足球巨星梅西（Lionel Messi），童年時期也曾深受此疾困擾，最終是依靠長期且昂貴的生長激素治療，才成功讓身高成長至170公分。根據醫師觀察，生長激素缺乏症的發生率約1/4000，且在臨床統計上，男性的發病率普遍高於女性。



▲時常在社群平台分享旅遊生活照。（圖／翻攝自臉書／鍾國洪）