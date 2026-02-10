韓森控外遇！　陳思安2小時後「PO文疑反擊」

記者張筱涵／綜合報導

饒舌歌手韓森近日因婚姻風波引發外界關注，在他親自發布影片說明相關爭議後，事件出現最新動態。妻子陳思安於影片公開約2小時後，透過社群平台發文，曬出手持書籍的照片，未對外遇或相關指控做出正面回應。

▲韓森否認家暴且爆料妻子陳思安外遇。（圖／翻攝自Instagram／33_toolate、韓森臉書）



妻子曬書照未正面回應 動態曝光引發揣測

陳思安在社群平台上傳一張近照，畫面中她手拿《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》，並未附上任何文字說明，也未提及韓森稍早發布的影片內容，對相關爭議保持沉默。

▲陳思安在韓森發片後更新Instagram限時動態。（圖／翻攝自Instagram／33_toolate）



韓森拍片說明婚姻爭議 否認家暴傳聞

韓森於9日透過社群平台上傳影片，首度對外說明婚姻狀況。他在影片中直指配偶外遇，並嚴正澄清外界流傳的「家暴」指控並非事實，原本希望相關紛擾能私下處理，但不實傳言已對自身名譽造成影響，才決定出面劃清事實界線。針對家暴傳聞，他強調自己從未對配偶施以任何形式的身體暴力，並已保留相關影像與紀錄作為證據，全數交由司法單位判斷。

韓森進而也表示，基於尊重司法程序與當事人隱私，不會公開任何畫面，更不會在網路上進行來回攻防。雙方自去年8月正式攤牌後，歷經多次溝通與態度反覆，最終仍進入訴訟與調解等司法程序，自己未提出任何金錢條件，只希望事情能理性、妥善處理，最終卻未能如願。