簡廷芮捲粿王後「老公消失在家族照」！熟人爆恐已婚變　神隱半年有詭

簡廷芮去年捲入「粿王風暴」，一度被指和同遊美國的男星王品澔關係曖昧，不過當時隨著老公賴冠儒發聲讓她暫時逃過一劫，一家時不時對外公開幸福天倫的模樣。不過熟悉簡家的人士向本刊透露，近來賴冠儒已經悄悄從簡廷芮他爸個人社群的全家福中消失，貌似另一場婚變風暴恐怕正在成形。

去年本刊獨家報導，在粿粿、王子發生不倫戀的美國行中，還有簡廷芮、王品澔這一對被指逾越了界線。當時不像范姜彥豐直接開戰，簡廷芮的老公賴冠儒選擇力挺到底，發了強硬聲明寫著「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」

▲簡廷芮爸爸（左一）常住台北幫忙顧小孩，在他的社群中，女婿已很久沒有畫面。（讀者提供）

簡家聚會 夫妻少互動

總之在伴侶護航之下，簡廷芮暫時無事，逐漸從公眾視角隱身，專心顧全小孩和家庭；雖然去年耶誕節前時不時還有貼出一家天倫的照片，只是熟悉簡家的人士近來卻嗅出了不尋常，尤其是已經很久沒有看到賴冠儒和簡廷芮全家在一塊，特別是一向樂於分享家庭生活、過去不時「曬女婿」的簡廷芮父親。

根據本刊獨家入手的簡父臉書動態中，賴冠儒最後一次出現在全家福照中的時間點，正好落在「粿王事件」私下流傳、尚未全面引爆的去年8月；如今賴冠儒則是已從簡父社群神隱。

▲好姐妹粿粿爆出外遇，簡廷芮火速切割，也稱「不支持任何不當行為」。（翻攝自簡廷芮IG）



