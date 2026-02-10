S媽爆找律師「防具俊曄爭遺產」！大S超狂身家30年全上繳　私下攻防曝

圖文／鏡週刊

大S徐熙媛病逝剛滿週年，日前至親好友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，當天徐媽挽著具俊曄的手同行，相擁而泣的淚水、雨水齊下，氛圍哀淒、感人。不過，據查，徐媽雖然人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，一路以來各種防著具俊曄；據悉，具俊曄後來也找律師維護自身權益，這對丈母娘與女婿檯面下已開始暗潮洶湧。

而徐媽之所以對大S遺產如此焦急，是因為大S出道30年來所賺的每一分錢，都是交由徐媽打理，一直到她病逝前都還是伸手領零用錢，房貸、卡費是由徐媽代繳；對於物價和理財觀相當缺乏的大S，其實身家非常驚人，從《流星花園》當紅之際，到過世前，她在中國大陸與台灣的代言一直沒斷過，最多一個代言就可賺入數千萬元，年收入經常超過新台幣一億元。

不僅如此，徐媽為了避稅，大S在台灣沒留很多現金，因為過往的海外收入，徐媽全部要求客戶匯款至大S的香港帳戶，還跟理專討論過要將錢移到某英屬的避稅小島；大S去年驟逝，第一時間，徐媽將具俊曄設為主要目標，因為依法他屬於大S遺產繼承人的第一順位，於是要求具俊曄放棄大S的遺產。

▲每年跨年，徐家人都會和親友一起度過，今年卻少了大S。（翻攝自小S徐熙娣臉書）

回台之後，徐媽要所有徐家人，包括翻譯及所有員工都得封口，不得對外透露任何關於遺產的細節。據悉，為了大S的遺產，徐媽後來甚至找上幫王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊，徐家人為此也都有各自的律師，家中氛圍更是諜對諜、互有立場。

由於徐媽不想放手她掌管多年的財產，但又不得不讓具俊曄先繼承，因此這一年以來，兩人維持表面上的和平；具俊曄對徐媽非常尊敬，但其實私底下徐媽對具俊曄和其他徐家人，仍處於各有心思的攻防戰，因為大S的海外資產龐大，一時半刻還沒法順利全部移回台灣。

