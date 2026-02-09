郁方揭開砲兒福聯盟原因　怒批「利用台韓愛心洗白」：踩父母底線

記者蔡宜芳／綜合報導

女星郁方長期關注「剴剴案」，近日更不斷向兒福聯盟開砲，引發關注。郁方9日解釋自己站出來發聲的原因，對於日前李雅英捐款的事件，她也痛批兒福聯盟「利用台灣人和韓國人的愛心」，砲火相當猛烈。

▲郁方先前曾親自到高院關切剴剴案二審宣判。（圖／記者黃哲民攝）

不畏爭議為剴剴發聲！郁方重砲轟兒福「踩到父母底線」

郁方透露，自己剛結束年前最後一次錄影，被朋友問到「為何願意冒險發聲」，她表示：「我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」

郁方批兒福聯盟宣稱做了很多事，連剴剴的「500元屍袋」都特別提出來，令她作嘔，「兒福你們的行為，真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，是你們激我們這些平凡小百姓們站出來，為最弱勢的剴剴發聲！」

▲郁方連日向兒福聯盟開砲。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

質疑捐款成洗白工具 感謝酸民辱罵反帶高流量

談到韓籍啦啦隊李雅英的捐款爭議，郁方肯定其善心，但也質疑有人利用此次捐款，為兒福聯盟進行「最好的洗白和宣傳」。郁方也表示，海內外朋友努力了兩年，都不及酸民罵自己一次帶來的曝光度，「如果你們想更清楚這個案子，請在FB內搜尋『justice for Kai Kai』，這是由三個海內外的媽媽們看不過去，開始集結民間的力量而設立的。我們全部是散兵啊，但是我們很團結。」

▲李雅英日前因捐款給兒福聯盟，掀起不小的風波。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

郁方強調，自己並沒有意願參選，也沒有要當兒福的董事長，「我是要下架兒福！」她不滿機構高層在案件發生後態度輕佻，且頻頻甩鍋，僅讓執行長下台，卻仍留在團體內，「真的，要換個公關公司，這麼有錢應該請得起很厲害的公關公司吧？到底還有多少我們不知道的虐死案件被蓋牌了呢？政府真的不想了解嗎？」一番話引來不少網友聲援。

【郁方社群全文】

今天是過年前最後一次錄影

有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲

我想了想

是的！為什麼呢？

好好的日子不過

幹嘛跑到這種地方來？

大概就是我骨子裡那一股對

官腔官調

和

腐敗權力

的憤怒吧？

兒福說他們為剴剴做了很多事，因為連$500的屍袋他們都付了 ⋯⋯⋯⋯⋯

我真的要吐了！

兒福你們的行為

真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊

是你們激我們這些平凡小百姓們

站出來

為最弱勢的剴剴發聲

李雅英是韓國人，

她心繫台灣

有心要捐款，真的很棒！

但是

是誰建議了她選兒福團體呢？

兒福就是名字好聽而已，

不管是誰

是否剛好認識兒福的人

不管是誰和兒福接洽

不管是有心或無意，

李雅英捐款

這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳。

想得美！！！

憑什麼！！！

繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？

所以我才說我氣史

但是我真的很謝謝

陳姓網紅和 廣大酸民團體辱罵我

（雖然罵我的都被我罵回去還封鎖了）

因為有你們，讓更多的人注意到剴剴案

（還讓我的粉絲暴增，這怎麼好意思呢？）

所有的剴剴爸爸剴剴媽媽和海內外的朋友們

努力了兩年

都沒有一次你們罵我來得有流量

我感動的都哭了呢！



如果你們想更清楚這個案子請在FB內搜尋「justice for Kai Kai」

這是由三個海內外的媽媽們看不過去開始集結民間的力量而設立的

我們全部是散兵啊，但是我們很團結

劉姓保母姊妹固然該下地獄

但是兒福的社工陳尚潔

把剴剴從愛他的周姓保母身邊強迫帶走

送到劉姓保母家，過著非人遭遇的生活

為什麼？為了業績嗎？

當別的社工手上有40個案子要處理

他的手上只有20個案子，

工作相對 輕鬆

是不是背景很硬呢？

她明明看到剴剴被拔掉三顆牙齒 額頭凹陷全身骨折加瘀青

一天只吃一餐用廚餘打成的食物泥

遭到各種無法想像的虐待

明明她一伸手就可以把剴剴救出來

卻視而不見

根本沒有去探訪，便宜行事

剴剴被虐殺之後，還想欺騙醫護人員剴剴是溢奶死亡想盡快火化

案件被殯葬業和醫護人員揭發之後，明明官司纒身卻在這個時候結婚生小孩，目的很明顯

就是想博取法官的同情吧

人神共憤

這一切！都是我們站出來的原因

我沒有要選議員

也沒有要選立委

也沒有要當兒福的董事長

我沒有那麼傻氣

我是要下架兒福！！

高層遇到了這樣令人悲傷的案件，不去骨灰只有六克重的剴剴墓前敬禮 表達歉意

卻態度輕挑頻頻甩鍋

只是讓一個執行長下台而已， （而且莫名的找個藉口還是讓她繼續待在團體裡）

事不關己的態度

真的 要換個公關公司

這麼有錢應該請得起很厲害的公關公司吧

到底還有多少我們不知道的虐死案件被蓋牌了呢？

政府真的不想了解嗎？

另外，我也很想跟大家說

我今年54歲

這麼老了，

但是過得很開心，

希望可以活到8～90歲更老

說我是老藝人的人

是不想活到8～90歲嗎？

年輕人一定要珍惜生命啊！

大大祝福你