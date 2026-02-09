若綺順產女兒！　楊昇達曬抱娃照甜喊：可以叫我楊爸爸了

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人楊昇達與若綺結婚4年終於迎來女兒「小雪寶」！夫妻倆曾因高齡求子陷入困境，如今楊昇達在9日宣布孩子出生，並曬出抱娃照甜喊「可以叫我楊爸爸了」，引來大批網友送上祝福。

▲楊昇達和若綺求子兩年，終於升格當爸媽。（圖／翻攝自Instagram／megaoyang）

楊昇達與若綺愛情長跑12年，於2021年成婚，是各大綜藝節目的常客。兩人的求子之路其實相當艱辛，楊昇達先前曾在節目中透露，老婆在38歲時突然想生小孩，努力兩年卻遲遲沒有動靜，期間還尋求醫生建議、嘗試人工受孕。隨著若綺年屆40歲，醫院檢查數值並不理想，醫生更曾警告「再拖可能沒辦法有小孩」，讓楊昇達坦言當時夫妻倆的備孕生活壓力極大。

如今走過求子的低潮，楊昇達9日在社群曬出親手抱著初生寶寶的溫馨照，開心直呼：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了！」文中更不忘加上「#老婆我愛你」與「#楊氏新成員」標籤，向辛苦的妻子深情告白，引網友紛紛祝福「恭喜」、「好會選日子，一出生就可以領紅包，帶財」。

▲楊昇達宣布女兒平安誕生。（圖／翻攝自Instagram／megaoyang）