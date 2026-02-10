安心亞遇拍攝大魔王…一對戲就破功狂NG　「感情狀態」全說了！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
若綺平安卸貨曝產後照
《大嘻哈》韓森認了婚變！
陳小春新本名曝光
記者黃庠棻／台北報導

由温昇豪、張榕容、安心亞主演的整形外科職人劇《整形過後》將於15日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。安心亞在戲裡飾演精明幹練、擅長危機處理的護理師兼業務總監，和診所裡的王牌醫生温昇豪有多場精彩的對手戲。

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

安心亞透露，温昇豪是拍攝時最常讓她NG的演員，笑說「因為他很即興，又很細節，常常丟一些沒在預期裡的反應，加上角色又幽默，我很容易一對戲就破功笑出來。」

在《整形過後》中，安心亞飾演角色「蘇菲」，在温昇豪扮演的「江浩宇」心中是一個非常重要的存在，她表示「蘇菲很欣賞他，也真心想照顧他，但她其實很清楚，這段關係未必會有結果，也不一定會昇華成愛情。」

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

對此，安心亞進一步分享，只要「蘇菲」知道在「江浩宇」的世界裡是重要的、是被需要的，她就願意留下來「一種明知道對方給不了自己想要的愛情，卻仍然選擇陪伴的狀態。她很清楚界線，也告訴自己我可以不跨越。」

因此，安心亞分享自己能理解劇中角色，但如果在現實生活裡，她本人沒有辦法長期待在一段沒有承諾、沒有對等回應的關係裡「我會希望自己在感情裡是有人願意為我負責、為我付出的。」

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

▲安心亞在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／ 八大電視提供）

《整形過後》劇中，安心亞是典型的付出型，常常會不自覺把別人放在第一位，而把自己的感受常常往後放。她說「我懂那種想照顧人、想付出的狀態。但跟『蘇菲』最不一樣的是，我現在會比較想先照顧好自己，因為我覺得只有自己穩定了，才有能力好好去愛別人。」

當聊起角色和自己的同異之處時，安心亞透露「最像的地方是我們都很在乎身邊的人、也很願意為關係付出，最不像的地方是蘇菲比較容易為了別人委屈自己，但我會提醒自己不要走到那裡。」

另外，安心亞在戲裡和飾演診所醫生的張榕容之間有點微妙的情敵狀態，當被問到若在職場上需和情敵一起工作，會選擇用什麼方式來應對，她幽默坦言「心裡會很多小劇場一下，但一進工作狀態，我就會切回專業，尊重彼此，把事情做好，其餘的⋯下班再說！」《整形過後》15日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

【財神急了XD】站在彩券行外被風吹到一直敲門 QQ

