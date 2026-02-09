白冰冰平常叫子弟兵扭屁股　除夕夜自己扭對抗偶像男團

記者葉文正／台北報導

2026《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持。白冰冰今年演出網友敲碗的「TW ICE 台灣冰」表演，帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要對抗陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」。

▲白冰冰造型多變。（圖／民視提供）

白冰冰笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演」，但也認真說跳完還是有點不好意思，她身高比較矮總覺得wave扭動沒有很標準，但屁股扭的很用力，希望除夕夜逗大家開心。

▲白冰冰自己扭屁股。（圖／民視提供）

白冰冰說這次帶著「Give ME Five」團員，當年從13歲-15歲，跟著我3年多，也大讚他們這3年進步神速有目共睹，到現在有的都還成年了，因為她們年紀小，平常我都是在旁邊叫他們扭大力一點，現在變成自己要扭大力一點。

▲白冰冰帶領旗下女團演出。（圖／民視提供）

白冰冰尷尬說：「要我屁股要旋轉扭，真的有點不好意思啦，很怕身高不夠怕變成海豚！我還請教她們這些小女孩要怎麼扭」；「Give ME Five」隊長張家瑜說：「其實冰姐音感很好又好學，舞蹈學習得很快，對於我們常跳舞很簡單，但她很少這樣唱跳可愛風格，她真的很厲害」，還有成員表示看到冰姐偷偷練舞，真的很努力。

▲白冰冰弟子明亮演唱。（圖／民視提供）

白冰冰搞笑說：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打」，還說長輩就是要這樣接受新事物多跟這些孩子們相處。白冰冰展現誠意除「TW ICE 台灣冰」唱跳〈Like OOH-AHH〉，再穿上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉以及原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉，子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華；白冰冰領軍子弟兵，滿滿的舞蹈與歌唱媲美演唱會等級，要在除夕夜讓觀眾看得過癮。