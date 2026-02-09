最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看

記者蔡宜芳／綜合報導

「台灣最強高中生」Ray在去年10月才剛認愛33萬網紅Angi Yang，沒想到，戀情維持不到半年就傳出觸礁，女方9日更透露還有「大事」沒攤開說，感情危機引發網友高度關注。

▲Ray在去年公開和Angi的戀情。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_、angifuckingyang）

Angi日前突然在Threads接連發文，寫道：「為什麼男人總是會出軌呢？」還提醒網友「永遠不要相信網路的人設」。她9日再度發文表示：「現在談戀愛忠誠好像是什麼不得了的品質，可是這不是最基本的嗎？」被網友猜測是看到Ray在直播中和女生交換聯絡方式吃醋。

▲Angi再發文。（圖／翻攝自Instagram／angifuckingyang）

有網友留言說：「交換聯絡方式就破防了，妳對戀愛的幻想也太夢幻了吧？」Angi對此回覆表示：「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說，會很難看。」坦言其實要電話無所謂，「大事不想講而已。」對於網友指出Ray曾在直播中大方認愛、拒絕亂搞的優良形象，Angi則冷回「演技滿分」。而Ray目前則暫無回應。

▲Angi回覆網友。（圖／翻攝自Instagram／angifuckingyang）

此前，Ray在2023年因與知名直播主Kai Cenat在日本超商前的奇妙邂逅而結緣，後前往美國參加凱塞納特的直播活動，並因此爆紅。Kai更特地來台灣出席他的高中畢業典禮，兩人的友誼和合作受到外界高度關注，Ray也被封為「最多外國人認識的台灣高中生」。