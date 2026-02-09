ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
連樂壇傳奇艾爾頓強都狂推！　美國R＆B新星確定來台…演出日公開

記者黃庠棻／台北報導

以R&B神曲〈Baby Powder〉席捲全球、累積播放次數破億的美國R&B 新星Jenevieve，正式宣布將於5月24日在台北 SUB LIVE 舉行個人專場演出。融合復古情懷與摩登靈魂的音樂風格，加上她招牌的柔順聲線，Jenevieve獨有的音樂時空，終於將首度呈現給台北的樂迷。

▲美國R&B 新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

▲美國R&B新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

來自邁阿密的Jenevieve，擁有古巴與巴哈馬血統，豐富的文化背景為她的作品注入迷人的律動感。出生於芭蕾舞世家的她，自幼在節奏與肢體張力中成長，這份優雅也自然流露在她層次分明的唱腔之中。

2020年，她以單曲〈Medallion〉正式出道，隨即憑藉糅合90年代靈魂質地與當代R&B色彩的〈Baby Powder〉迅速竄紅，不僅成為當代R&B不可忽視的新勢力，也被樂評譽為「新世代的 Old Soul」。

▲美國R&B 新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

▲美國R&B新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

這樣獨特的音樂品味也獲得許多樂壇前輩肯定，傳奇音樂人Elton John便曾多次在廣播節目《Rocket Hour》中播放並推薦她的作品，讓更多樂迷認識這位值得關注的R&B新聲。

2021年發行的首張專輯《Division》，融合靈魂、節奏藍調與City Pop的夢幻氣息，憑藉紮實的情感表現與精緻的編曲，獲得Pitchfork、Rolling Stone等權威音樂媒體一致好評。2022年推出的EP《Rendezvous》，進一步拓展她音樂風格，也讓她受邀擔任Givēon北美巡演的開場嘉賓，讓更多的觀眾親眼見識她在舞台上的魅力。

▲美國R&B 新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

▲美國R&B新星Jenevieve即將來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

2025年，Jenevieve再次回歸，推出第二張正式專輯《Crysalis》。作品延續她夢幻、柔美的聲線，同時加入更豐富的音樂語言。從Neo-Soul風格的抒情歌，到帶有Disco與Pop元素的節奏感作品，交疊出成熟卻不失個性的音樂面貌，更呈現出她更自在的創作狀態。

Jenevieve的聲音特質常被形容為「夢幻又深情」，她能在低沉情歌與溫柔節奏間自如切換，歌詞談及愛情、失落與成長，使她的作品對於新世代的R&B聽眾而言，既熟悉又充滿新鮮感。作為歌手兼創作人，她持續透過作品探索情感與自我，形塑出鮮明而高度辨識的風格。

這次專場台灣樂迷將近距離感受這位被譽為「新世代 Old Soul」的女聲，感受她完美平衡復古與摩登的音樂魔力。活動即日起至 2/11 開放優先購票登記，優先購票時間為 2/12 中午 12 點至 2/13 中午 12 點；2/24 下午 1 點於 TicketPlus 遠大售票系統正式開賣。

