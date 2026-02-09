ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《超人》萌犬超狗身世真相曝光！傑森摩莫亞演DC反派…差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

DC宇宙全新作品《超少女》於全美最盛大的寵物競賽「狗寶寶超級盃」特別釋出最新「回到氪星」預告，DC宇宙中最具人氣的萌犬「氪普托」以幼犬之姿現身，正式揭曉本片將解開牠的身世之謎。

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

曾在去年《超人》中大展身手的超狗「氪普托」，電影彩蛋中驚喜揭曉牠的真實主人其實正是《超少女》主角卡拉佐艾爾，而最新預告也可看到年幼的氪普托渾身髒亂、躲藏於廢墟中的模樣，直到牠與超少女相遇，才為一切帶來轉機。

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

此外，華納也正式公布全新反派角色「暴狼」將由好萊塢男神傑森摩莫亞飾演，他在預告中渾身刺滿黑色圖騰，帥氣騎乘宇宙重機霸氣登場，更對著超少女發出招牌邪惡狂笑，預示一場震撼宇宙的正邪對決即將引爆，絕對是今年暑假最不容錯過的大銀幕體驗。

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

《超少女》由曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩擔任導演，並由安娜諾蓋拉擔任編劇。新生代人氣演員米莉愛考克將一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色。

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《超少女》將於今年6月在台上映。（圖／華納兄弟提供）

故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。除了女主角米莉愛考克之外，堅強的演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲、艾蜜莉碧崔以及傑森摩莫亞。

《超少女》由DC工作室負責人彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩擔任製片，改編自傑瑞西格爾和喬舒斯特創作的 DC 漫畫經典角色。執行製片包括奈吉爾戈斯特洛、香黛兒農以及拉爾斯溫特。

幕後工作團隊包括攝影指導羅伯哈迪、美術指導尼爾拉蒙特、剪接師塔蒂亞娜雷格、服裝設計師安娜薛普德、視覺特效總監傑佛瑞鮑曼，以及配樂師拉敏賈瓦帝。《超少女》以IMAX®特製拍攝，將於今年6月在台上映。

關鍵字

超少女

【溫柔小狗】飼主餵黑狗吃東西　牠超小心怕咬到人的手

