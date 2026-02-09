《單身5》崔美娜秀曾胖到72kg！　「2個月內減15kg」昔體態掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《單身即地獄5》開播以來熱度居高不下，討論度最高的女嘉賓崔美娜秀日前被挖出家境不簡單，近日她就連過去的訪談也一併被公開，參選韓國小姐以前，其實曾經胖到72公斤，靠驚人的毅力瘦身成功，令大批網友對她刮目相看。

▲崔美娜秀出演《單身5》知名度飆漲。（圖／翻攝自崔美娜秀IG）



崔美娜秀在2021年拿下韓國小姐「善」的頭銜，隔年更在國際四大選美之一的地球小姐中中脫穎而出，打開超高知名度。而她近期就被挖出過去的訪談內容，2022年9月曾接受雜誌《YOURVIBES》採訪，大方承認在參加韓國小姐選美前，曾經胖到人生巔峰72公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼崔美娜秀在參選韓國小姐前，曾胖到72公斤。（圖／翻攝自崔美娜秀IG）



崔美娜秀過去曾在美國居住，「在美國生活的時候，經常吃很油的食物，體重因此大幅度上漲」，後來發現不行再失控下去，「狠下心來在2個月內瘦了15公斤」，正是因為減肥成功，才讓崔美娜秀產生了自信，動念挑戰看看韓國小姐選美。

事實上，崔美娜秀有著高挑的172公分身高，有網友認為「以172公分來說，72公斤比例其實滿剛好」，而她在2個月內成功瘦身15公斤，也有粉絲敲碗「好奇減肥的秘訣」、「怎麼維持得這麼好」。