陰間使者遇上拒絕轉世少女！金馬獎最佳動畫被讚「必看催淚神作」

記者黃庠棻／台北報導

繼《喵的奇幻漂流》、《再見機器人》後又一現象級動畫誕生。口碑爆棚、話題持續延燒的年度必看動畫電影《世外》，正式宣布將於3月13日在台感動上映。

▲年度必看催淚動畫《世外》將於3月13日在台上映。（圖／甲上提供）

《世外》歷時7年打造的奇幻催淚動畫，以橫跨千年的輪迴與誓死守護的友情約定為主軸。改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，故事設定人死之後、輪迴之前，亡魂會來到名為「世外」的異界，陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。

當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心艱難的選擇。

本片由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成，在香港上映後迅速引爆口碑，上映一個多月即奪下「香港影史動畫票房NO.1」與「 2025 年香港電影票房NO.1」雙冠王，截至目前累積票房已達6500萬台幣，並於香港亞洲電影節榮登「觀眾票選最佳電影」，掀起影迷「N刷」熱潮，展現極高回頭率與觀眾共鳴。

除榮獲金馬獎「最佳動畫片」大獎外，亦同步入圍「最佳原創電影音樂」、「最佳改編劇本」，被視為華語動畫在工業技術與敘事成熟度上的重要里程碑。

結合東方美學、輪迴哲思與當代情緒議題，《世外》不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。這部橫跨千年的動畫鉅作，將於3月13日全台感動獻映，邀請觀眾一同走進「世外」，尋找屬於自己的答案。

