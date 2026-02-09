泰勒絲改寫業界傳統創紀錄！　新MV集結「好萊塢大咖」放閃未婚夫

記者黃庠棻／台北報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）8日晚上正式於 YouTube 推出自編、自導、自演的全新主打MV〈Opalite〉，然而此次MV並非如傳統形式直接在YouTube上公開，而是改為先在兩大音樂串流平台Spotify和Apple Music獨家推出，過兩天才上傳至YouTube，徹底改寫業界傳統，也因此創下Spotify單日最高串流MV紀錄。

▲泰勒絲新MV〈Opalite〉邀請席尼墨菲、多姆納爾格里森重回90年代。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）



泰勒絲表示去年和她上同一集《葛漢諾頓秀》的嘉賓包含席尼墨菲、多姆納爾格里森、《之前的我們》韓裔美籍影星葛麗塔李（Greta Lee）、《創：戰神》英國女星茱蒂透納史密斯（Jodie Turner-Smith），以及全英音樂獎肯定的「蘇格蘭甜心」路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi）等，全是她一直以來欣賞的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲新MV〈Opalite〉邀請席尼墨菲、多姆納爾格里森重回90年代。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）

在節目聊天過程中，多姆納爾半開玩笑地說想出演泰勒絲的MV，那一刻天后瞬間靈感湧現，她回憶道「於是一個星期後，多姆納爾就收到我寫好的〈Opalite〉MV劇本，而且他就是主角。我當時就在想，如果那天一起上節目的所有來賓和主持人，都能一起參與MV，那一定很瘋狂！就像是成人版的學校分組報告，只是沒有強制性。」

▲泰勒絲新MV〈Opalite〉邀請席尼墨菲、多姆納爾格里森重回90年代。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）



最後，當晚所有來賓都答應參與〈Opalite〉MV，泰勒絲表示很開心大家都願意一起完成這趟回到90年代的「時空旅行」，當中也出現泰勒絲在「The Eras Tour」巡演中御用的舞者，她形容整個MV製作過程比想像中還要有趣「我交到了新朋友，在 MV 當中玩了一些隱喻，還嘗試了新的時尚風格。創造這個故事和這些角色，絕對是一場令人興奮的體驗。」

▲泰勒絲新MV〈Opalite〉邀請席尼墨菲、多姆納爾格里森重回90年代。（圖／翻攝自Taylor Swift Instagram）



泰勒絲先前在訪問中表示〈Opalite〉歌名的靈感源自於未婚夫 Travis Kelce 的誕生石「蛋白石（Opal）」，而「Opalite」則是這種寶石的人造版本，藉此隱喻「幸福快樂是可以透過人為的努力而獲得」。

對此，泰勒絲形容「這首歌非常有感染力，帶有會讓人不自覺感到快樂的能量。它傳達了在艱難、面對逆境的時候，選擇快樂以對。選擇屬於你自己的喜悅，選擇通往喜悅的道路，這一切並不是偶然發生的。」泰勒絲冠軍專輯《星夢人生》數位與實體通路已經發行。