MAMAMOO頌樂預告新年重磅喜訊！參賽「2026灶咖大賽」　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）近年多次在「KPOP灶咖大賽冠軍」中名列前茅，她2025年正式以首支中文單曲〈Floating Free〉進軍華語樂壇，宣告展開全新音樂篇章。隨著2026年迎來「馬年」，她宣告即將帶著新作品回歸，正式參賽2026灶咖大賽。

▲頌樂2025年發出首張中文作品大獲成功。（圖／種子音樂提供）



頌樂首度挑戰中文作品便展現驚人影響力，這段時間也積極走入城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍。無論是品嚐街頭小吃、體驗街坊濃厚的人情味，還是漫步於夜晚燈火通明的街景之中，她都以滿滿好奇心與真誠態度投入其中，經常主動向工作人員請教在地習慣與文化細節，展現對環境的尊重與學習熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著中文單曲帶來的高度關注，頌樂近來接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，持續拓展在華語市場的影響力，不僅受邀擔任傳說對決九週年形象大使，為手遊演唱遊戲主題曲及配音，也擔任全台最大連鎖百貨公司週年慶宣傳大使，更驚喜挑戰中文Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。

不僅如此，頌樂歲末更登上嘉義跨年舞台，帶來多首精彩演出，與全場觀眾一同倒數，在煙火與歡呼聲中陪伴大家迎接 2026年的到來。

▲頌樂預告馬年會有新的喜訊。（圖／種子音樂提供）



在累積一連串亮眼成績與豐富經驗後，頌樂也並未停下腳步，而是悄悄投入全新的音樂作品籌備之中。從選歌方向到聲音表現，她都親自參與討論，希望帶來與過往不同、卻依然屬於她的嶄新樣貌。接下來將陸續釋出更多相關內容，無論是歌曲風格或全新面貌，都值得樂迷拭目以待。更多驚喜即將揭曉，請大家多多期待頌樂接下來的音樂動向。