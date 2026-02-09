《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議！

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》票房衝到4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，同時也確立站上台灣電影影史票房第二的地位。尤其是台南南紡威秀影城單家進帳2300多萬的票房成績，傲踞全台，導演林孝謙率領片中「方科長」苗可麗和「獄警育雯」陳庭妮特別到台南感謝影迷支持。

▲《陽光女子合唱團》票房達4.88億，晉升台灣電影影史第二。（圖／壹壹喜喜提供）

台南有許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意。苗可麗認真還原了在電影中一場合唱團員被誤會偷竊，她挺身而出為收容人大罵警察的劇情之外，陳庭妮更是與全場觀眾猜拳送春聯，讓全場充滿歡樂氣氛。

苗可麗提到自己因為演出《陽光女子合唱團》之後，被許多國高中生的觀眾注意到了，馬上感受到許多年下觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，讓她很開心。陳庭妮也提到自己搭高鐵南下一到高鐵站就已經感受到許多熱情的歡迎之外，到了影廳更是感受到大家的熱情穿透銀幕。

而曾愷玹因為演出《陽光女子合唱團》收出養媽媽角色，許多網友在網路上面狂問那位演出「子晴媽媽」的演員是誰？釣出許多人的回憶殺，紛紛回答就是〈我不配〉的曾愷玹、有演過周杰倫的《不能說的秘密》等留言。

甚至還有網友說「看完這部電影，我還在難過的時候… 男友竟然說：有什麼好難過新媽媽還比較正耶我：這是重點嗎？」除了曾愷玹之外，也有網友驚訝發現原來飾演「宥心媽媽」的女星是何如芸，大讚導演神選角。

同時編劇也突然拿出陳意涵以劇中惠貞的角色寫給子晴媽媽的信，當曾愷玹念出信中的字句時，也有觀眾用手機錄影後上傳網路說：「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」而惠貞說「我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去…」讓映後變成了電影另外一個花絮彩蛋。

