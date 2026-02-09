賈永婕自爆「背後沒有公關團隊」揭原因　霸氣喊：我是自由的

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕經常針對社會議題發聲，也不時會受到部分網友質疑。面對外界好奇她的背後是否有強大的公關團隊，賈永婕坦言自己既沒小編也沒公關，她也分享為何不建立團隊幫忙發文的原因，引來超過2.8萬人點讚。

▲賈永婕目前身兼台北101董事長的身份。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕9日發文坦言，自己並沒有公關團隊，連個小編都沒有，「因為我喜歡自己發文。我手寫我心。」她表示，雖然要找專業團隊很簡單，但那些制式的公關稿寫不出她內心的聲音，「我當然知道，有些議題離遠一點比較安全。但這正是我不想要正式公關團隊的原因。因為我愛自由。」

賈永婕也笑稱自己身邊確實有一批「24小時全勤的公關團隊」，就是她的老公和小孩，「這次老公、小孩狂阻止我發文，發完之後再狂罵我。但——挖係自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。」認為一個不真實、不誠實的領導者更可怕，寧可選擇「真實」，也不要追求完美的假象。

▲賈永婕坦承自己並沒有任何團隊幫忙做公關。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕幽默表示，如果有一天，大家發現她的文字開始變得很無聊、很制式，甚至開始講官話、套公式，「拜託一定要來救我！」引網友紛紛笑說「公關團隊應該也擋不了說風就是雨…賈董的雷神索爾大鐵錘」、「賈董不懂的群組很熱絡」、「妳很實在很真實，很自然不做做」。