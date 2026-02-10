ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

若綺平安卸貨曝產後照
《大嘻哈》韓森認了婚變！
陳小春新本名曝光
人可以穿越時空嗎？　李國毅激吻邵雨薇…《商魂》導演新作來了！

記者黃庠棻／台北報導

由一念電影與絡思本娛樂製作，改編自「驚喜製造」廣受好評的沉浸式劇場 IP 的影集《微醺大飯店1980s》，９日正式釋出前導預告與海報。本劇由高珈琳、徐志怡擔任聯合製作人，金鐘獎編劇吳洛纓操刀、導演洪子鵬執導，集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚等演員，將劇場的核心魅力轉化為跨越時空的動人故事。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店1980s》由前導預告中一句「你相信人可以穿越時空嗎？」揭開序幕。故事描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，在意外接通一通電話後，動了時空開關，將故事時空帶回1980年代霓虹閃爍的港都。

在象徵夜生活巔峰的「安娜琪夜總會」裡，各色人物背負著過去的傷痕與秘密在此交會。當穿越成為改寫命運的契機，曲欣逐步揭開飯店內交錯的愛恨，並與眾人在港都夜色中重新審視人生的抉擇。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

為了精準捕捉1980 年代，憑藉《商魂》榮獲金鐘獎美術設計獎的鄭予舜擔任美術指導，從視覺設計、飯店空間到「安娜琪夜總會」的繁華舞台，細膩還原舊時代的迷人氛圍，他說「謝謝高雄艷陽，爲我們的場景、畫面增加很多熱情的顏色。」

而導演洪子鵬在影集《商魂》後再度挑戰時代劇，透露「劇情將在權力與人性糾葛中，注入更多親情與友情的溫暖」，並從中探討「如果人生可以重來一次」的想像。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

影集中李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，李國毅飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊。對於演出這個角色，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」

飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

在飯店擔任經理的施柏宇，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。

首度挑戰重頭戲的黑嘉嘉，除了預告造型有所突破，更在導演引導下，精確演繹出這個串聯1980年代與現代的核心人物。以《泥娃娃》成為破億鬼后的蔡思韵，劇中飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，個性敢愛敢恨。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

為貼合角色背景，蔡思韵特別調整語調、加重港式腔調，並在劇中挑戰走秀與演唱橋段，展現巨星風采。與她有多場對手戲的王碩瀚飾演深深愛慕梁如嫣的純情音樂才子「簡家輝」，為呈現鋼琴演出情節，特別加緊練習親自上陣演奏。

王碩瀚表示劇組原本有準備手替，不好意思笑說「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」談到首次與蔡思韵合作，王碩瀚形容拍攝過程充滿安全感「思韵有種姐姐照顧人的感覺」。

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

▲《微醺大飯店1980s》由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，她也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。

《微醺大飯店1980s》同步曝光海報，由設計師方序中與山姆打造，以插畫風格揉合飯店建築與音樂節奏，將酒杯、領結、樂器與三位主演藏入畫面，邀觀眾拼湊八〇年代的劇情線索。畫面透過深淺層次與模糊物件，營造酒後的朦朧視覺，中央人影似浮若墜，定格在穿越時空的關鍵瞬間。隨著飯店門面敞開，邀請觀眾化身時光旅人，步入這場風華絕代的微醺之旅。

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

