74歲比莉頂3公斤假髮！　被兒嚴厲狂操「唱跳30次」才喊卡

▲比莉睽違4年推出新單曲。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

比莉推出新單曲〈阿福羅火山〉，她親自特邀力於推廣街頭舞蹈文化的舞蹈名師、Popping男神田一德共同編排，舞步結合Funk、Disco等經典元素，簡單好記，勢必掀起「火山舞」熱潮，先前曝光的主視覺照，比莉頂著非常有份量的巨無霸阿福羅頭，髮型師光是前置作業就花了兩天時間準備，主要在結構與形狀的調整，要確保髮型能夠站得住，總共使用了 6 頂爆炸頭假髮，一層一層堆疊，讓整體看起來夠巨大。

▲▼比莉爆炸頭由6頂假髮製成。（圖／環球音樂提供）



近百公分高的巨無霸阿福羅頭，實際重量更是不輕，超過3公斤，戴上去後方需要有人協助扶著才能順利拍攝，比莉表示：「以前就常以爆炸頭的造型出現， 這次音樂作品〈阿福羅火山〉，當然希望頭髮比以前更炸，要很大一顆，其實我們做了兩頂不同的，其中一頂超級重，後面要有一個人撐著，我自己則又準備了另一頂輕的，跳舞表演時專用，只需要髮夾固定住就不會掉。」

拍攝〈阿福羅火山〉MV，比莉不只勁歌熱舞，更身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也由她一手包辦，也由於MV導演、兒子周湯豪很要求，不管是布景、燈光，所有東西都要調整到最極致，不過他考慮到比莉的體力，最後在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋，比莉語帶心疼道：「其實周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心，不過時間真的很趕，他去打完針隔天還要拍MV，但他仍是很嚴格，我舞蹈跳了超過30幾次呢！」

至於大家都很好奇比莉的「神級凍齡」是怎麼辦到的，比莉爽朗公開自己的保養秘訣：「喜歡散步、走很多的路，一定要吃，而且不挑食，飯、麵、冰淇淋、洋芋片、炸雞翅，什麼都要吃。」因為吃東西會讓自己很開心，才能每天像火山一樣，有源源不絕的力量，比莉也希望大家都跟她一樣，很健康、很有活力，就像她的新歌〈阿福羅火山〉那般燃炸著滿溢的熱情與能量。

