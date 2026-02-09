校花級星二代證實已死會！于齊薇曝「男友已見過方文琳」害羞笑了

記者黃庠棻／台北報導

女星方文琳日前與全家人包含女兒于齊薇、兄弟等8、9個人一起騎腳踏車環島，平時就有運動習慣的她，坦言環島之前還是有經過練習，還曾有騎到「鐵腿」的情況，出發前她也特地看了農民曆，選了良辰吉時出發，所幸有了「電輔車」的幫助，10天的環島之旅過程相當順利。

▲方文琳、于齊薇。（圖／記者周宸亘攝）

方文琳今（9）日她與女兒于齊薇一同出席訪問，于齊薇笑說自己在答應媽媽一起騎腳踏車環島前，思考了許久才決定一起參加，坦言自己平時主要運動是重訓，比較少做有氧，練習時騎了10公里已經快要不行，直呼「隔天整個大鐵腿，都不能走路」。

▲方文琳、于齊薇。（圖／記者周宸亘攝）

星二代于齊薇是方文琳與于冠華的二女兒，過去跟隨媽媽在活動上亮相時，就曾被網友封是「校花級美女」，後來參加節目《炸裂吧！女孩》又一次受到矚目，今（9）日與方文琳一起亮相，也被問到目前的感情狀態，她害羞靦腆露出笑容默認「目前有對象」。

▲于齊薇。（圖／記者周宸亘攝）

今年要邁入27歲的于齊薇被問到男友話題，明顯感到相當害羞，一旁的母親方文琳火速出面救火，直言「有看過對象了，很ok，我對感情的是情很開明」，也表示如果女兒要早婚自己也能接受，說道「我不會設限，但前提是自己要想清楚」。

▲于齊薇。（圖／記者周宸亘攝）