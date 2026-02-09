麵包店巧遇深愛9年的偶像！防彈V主動問：要合照嗎？　粉絲被暖哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國際天團防彈少年團近期為了海外行程，全員現身機場引起大批攝影搶拍，而最近他們在海外的近況，也被網友貼出，成員V近日前往葡萄牙，在當地巧遇一名粉絲，沒想到，他發現對方是粉絲後，主動詢問「要合照嗎」，令歌迷感動不已，相關美談掀起熱議。

▲粉絲巧遇深愛9年的偶像，防彈V主動問「要合照嗎」。（圖／翻攝自IG）



一名粉絲在自己的社群網站貼出與V的自拍，透露V與經紀人一行人為了買蛋塔而拜訪店裡，該名粉絲一眼就認出對方的身份，仍站得遠遠得不敢搭話，擔心妨礙到V的工作，直到最後V與經紀人要離開時，她才說了一句「掰掰，泰亨」，當下V沒有聽到，是聽到經紀人的提醒，V才轉過身露出笑容表示「掰掰，謝謝你」。

▲V與粉絲的互動掀熱議。（圖／翻攝自IG）



沒想到，奇遇記還有番外篇，V為了拿紙巾返回店面，他先開口致謝：「真的謝謝你。」並輕輕地摟了一下粉絲，粉絲才透露：「我是喜歡你9年的阿米，還打算要去BTS在馬德里開的演唱會。」此時他主動詢問：「要不要一起拍個照？」於是兩人留下了溫馨的合照。

這趟粉絲巧遇偶像的奇遇記，掀起熱烈迴響，尤其是V親切又溫暖的舉止，讓歌迷直呼「沒有喜歡錯人」、「太暖了」、「又羨慕又嫉妒」。