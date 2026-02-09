Lulu主持完尾牙「終身免掛號費」！超狂金卡福利曝 老公陳漢典也有份

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）近日受邀擔任馬光中醫的尾牙主持人，這已經是她連續第二年接下該重任。她在社群網站透露，廠商對她的喜愛程度超乎想像，甚至祭出超狂的「終身福利」以及要價不斐的補品大禮，讓她直呼感動。

▲▼Lulu和派翠克一起主持這場尾牙。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Lulu語帶感謝地說，這是她連續兩年主持馬光中醫的尾牙，她透露廠商真的非常熱情，她去年剛主持完下台，對方就立刻敲定今年的檔期。為了感謝她的付出，她今年還驚喜收到一張專屬的「馬光之友金卡」，享有終身免掛號費的禮遇。不僅如此，集團更送給她老公陳漢典一年份的龜鹿二仙膠，讓她忍不住開心地說，「直接一人主持、兩人滋補！」

▲Lulu驚喜收到專屬金卡。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



談及主持的心情，Lulu感性地表示，每一次的尾牙主持對她來說都是一次交心的過程。她觀察到該集團夥伴彼此之間充滿愛，與病患的交流也如同家人般親近，這些細節都讓她感到相當溫暖與感動，也非常謝謝廠商再度發出邀請，讓她能參與其中。

▲Lulu無論是造型或主持功力都備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



為了這場尾牙，Lulu與造型團隊卯足全力準備，決心化身「真人版碧姬公主」。她大方透露，身上穿的這套華麗禮服，原本竟然是她自己的其中一套婚紗，為了這次活動，她不惜將婚紗拿來改造，縫上巨大的珠寶，並特地去訂做了一頂皇冠，只為呈現最完美的視覺效果。

除了服裝下重本，髮型也絲毫不馬虎。Lulu表示，團隊特地借了變裝皇后專用的假髮，經過加工再造後才戴上場。她自豪地形容自己的團隊做任何事都達到極致完美，「完全走火入魔」，但也因此創造出絕佳成果。