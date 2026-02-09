丁噹又親密合體人夫！　公開親授「放鬆舌頭」祕技

▲ 丁噹和「阿弟」蕭景鴻舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹和「阿弟」蕭景鴻舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，本次賽事祭出超狂獎勵，前三名除了有高額獎金，也都將獲得丁噹4月18日《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋演唱會雙人門票與後台合照機會，奪冠者更可抱回10萬元，活動開跑後吸引各路歌唱高手報名踴躍，8日在高雄流行音樂中心‧靠海側音浪堤岸舉辦線下初賽，丁噹和阿弟南下與高雄流行音樂中心執行長丁度嵐擔任評審，並與現場參賽者及歌迷們先過早年。

▲▼ 丁噹和「阿弟」蕭景鴻合唱〈可以是朋友〉。（圖／相信音樂提供）



比賽開始前，評審丁噹率先上台演唱她經典K歌〈你為什麼說謊〉，吸引了許多路人停下腳步佇足，現場一秒變成丁噹演唱會，接著她邀請阿弟上台，兩人一同合唱比賽指定曲〈可以是朋友〉，看到台下參賽者緊張神情，丁噹分享自己化解緊張方法，「上台前會跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭很重要！」由於參加者都是單槍匹馬來參賽，阿弟開玩笑想當戰友：「如果沒有隊友可找我唱，得了獎獎金要分我。」



丁噹剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，在比賽開始前也和大家分享好消息，新曲〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉分別獲得即時榜第1名，丁噹加碼首唱新歌〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉、〈愛到沒力〉，以及金曲〈我愛他〉，最後還接受現場點歌，讓歌迷一飽耳福。

