方文琳食道癌手術後「騎腳踏車環島」　推掉20場尾牙…損失7位數！

女星方文琳在2024年被診斷出罹患食道癌零期，消息曝光後震驚不少圈內好友及粉絲，所幸在手術過後，目前已無大礙，只需要定期回診、追蹤即可。今（9）日她與女兒于齊薇一同出席訪問，分享一家人騎腳踏車環島的趣事。

方文琳日前與全家人包含女兒于齊薇、兄弟等8、9個人一起騎腳踏車環島，平時就有運動習慣的她，坦言環島之前還是有經過練習，還曾有騎到「鐵腿」的情況，出發前她也特地看了農民曆，選了良辰吉時出發，所幸有了「電輔車」的幫助，10天的環島之旅過程相當順利。

不僅如此，方文琳86歲的母親也跟著全家一起環島，只是媽媽坐著她的保母車移動，經過車隊的時候還會搖下車窗幫大家加油。而她在環島的過程中，騎到南迴公路的壽峠時，被一群車友認出，50幾歲的大叔瞬間變成迷弟追星。

該名50歲車友大哥一見到方文琳，忍不住大喊「妳是方文琳嗎」，瞬間變成小粉絲，還告白「這是我最開心的一天，遇到我的擋泥板女神」，後來一群人下山之後，大哥還掀開衣服請方文琳簽名；方文琳分享自己覺得有擋泥板女神的稱好很好，直言「很後悔沒有保存以前那一塊擋泥板」。

談到目前身體狀況，方文琳坦言現在只需要半年去追蹤就好，3月的時候會去做電腦斷層，檢查肺的結節，她也分享幸好有保保險，不然之前的手術大概要花20萬。只是，近期尾牙季到了，有許多公司邀請方文琳去唱歌，但因為手術動完不久，經紀人希望她能好好休息，所以推掉約莫20單尾牙，損失了7位數。

