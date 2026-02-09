才被爆是蔡幸娟女兒！　Threads爆紅白富美突宣布退網：要離開了

記者陳芊秀／綜合報導

Threads上近日爆紅的亮眼女孩Amanda，憑著甜美外型在短短兩個月內狂漲粉突破8萬，9日被週刊爆出真實身分是歌手蔡幸娟的女兒。不過她突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」，令粉絲直呼不捨。

▲Threads上爆紅的Amanda漲粉突破8萬人。（圖／翻攝自Threads）

感性自嘲「朋友少」謝粉絲給溫暖

[廣告]請繼續往下閱讀...

Amanda一開頭便感性致謝粉絲一直以來的暖心鼓勵與創意誇獎。她幽默自嘲：「我在大學朋友很少有夠可憐」，因此非常珍惜在社群上與網友交流的機會，更表示這段時間讓她學到很多，也更懂得感恩。

與母親深談

關於未來的計畫，Amanda透露離開是為了專心準備學業，並好好籌備即將到來的募款活動。她與媽媽聊完後，決定將衣服與飾品以便宜價格售出，讓大家在挑選喜歡的東西時順便捐款，讓目的更單純。活動時間預計訂在畢業後的6月到9月。

狠斷社群成癮！祭出「小丑」誓言

對於暫別社群，Amanda誠實表示自己太容易分心，目前的螢幕使用時間「有點誇張」。為了展現「封筆」讀書的決心，她甚至對自己喊話：「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」文末她也祝福大家新年快樂，並以一句 「Gotta lock in divas it’s time」 宣告自己將進入全力衝刺的學習模式。

Amanda宣布暫別Threads後，湧入大批粉絲溫暖應援，有人感嘆只有她這裡的留言「是最和諧的」，甚至表示這番決心證明了「會成功的人真的是對自己最狠」。針對其身分曝光，粉絲也心疼喊話：「希望你不要受到影響，等你回來找我們聊天！」。面對她自嘲若回歸就是「小丑」，網友幽默回應：「沒有見過這麼美的千金小丑，隨時歡迎」。