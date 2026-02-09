記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星王宇婕日前在節目中分享一段購買家電的慘痛經歷。她自認相當精明，事前做足了測量，未料因為工作忙碌加上一個「關鍵疏忽」，導致剛入手的洗衣機完全無法進家門。最終，她處理這台家電的方式，豪邁到令人難以置信，「要不然我要放哪裡？！」

王宇婕表示剛開始為了購買洗衣機，事前非常仔細地測量了陽台與放置處的深度，自認萬無一失。但購買後因為工作過於忙碌，送貨時間一延再延，直到一個月後她才通知廠商送貨。然而，這也意味著早已超過了七天的鑑賞與退換貨期限。

結果送貨當天，悲劇發生了。送貨員準備將洗衣機搬運至陽台時，發現雖然洗衣機尺寸正確，但通往陽台的窗戶路徑上，還卡著一個爐子和抽油煙機，導致洗衣機完全過不去。面對這台進退兩難、又因超過期限無法退貨的洗衣機，王宇婕只能緊急向鄰居求救。

王宇婕先是敲了鄰居的門詢問是否缺洗衣機，不料對方尷尬表示「剛買了一台一模一樣的」。眼看洗衣機無處安放，總不能擺在門口，她最終做出驚人決定，直接將這台全新的洗衣機「送給送貨員」。她無奈笑說，送貨員最後是非常開心地載著洗衣機離開，而她只能摸摸鼻子認賠，之後再重新買一台。