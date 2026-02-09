曹楊首獻第一次！　派偉俊驚喜合體「端牛肉麵」重溫兄弟情

▲曹楊開唱邀請派偉俊助陣。（圖／杰威爾音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

唱作歌手曹楊昨日（8日）在台北舉辦首場個人專場演唱會，演唱會一開始，曹楊便揹起吉他，以彈唱的形式，深情演繹《灰色》與《當世界將我遺忘》兩首歌曲，瞬間將觀眾拉進他的音樂世界，整場演出曲目編排豐富，曹楊不僅帶來多首個人經典作品，更首度現場演唱全新改編版的《連名帶姓》，賦予歌曲不同層次的聽覺感受，讓粉絲直呼驚喜。

▲▼派偉俊為曹楊準備牛肉麵。（圖／杰威爾音樂提供）



本場最大亮點之一，莫過於好友派偉俊（Patrick）的驚喜現身，兩人一上台便展現絕佳默契，除了暢聊相識過程，更接力合唱兩人首次合作曲〈玩家〉以及派偉俊近期大熱的單曲〈左轉燈〉，雙帥首次合體演唱的演出讓台下觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。

除了音樂上的合作，派偉俊更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」一碗熱氣騰騰的牛肉麵，兩人分享，早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼，此次在舞台上重現這個共同回憶，誠意與笑果十足，曹楊見到麵後開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場，也見證了兩人私下的好交情。

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，想了許多，也會擔心會不會到時候現場很安靜！但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到台下許多歌迷朋友從頭到尾大聲跟唱，讓他非常感動與興奮。他特別感謝公司全體夥伴的全力支持，以及所有到場的歌迷朋友，是大家的熱情呼喊與合唱，讓他的台北首唱充滿能量與美好回憶。他承諾將繼續創作好音樂，期待很快能再與台北的歌迷見面。

