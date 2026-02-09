記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體AOA前成員權珉娥（권민아）1月輕生未遂，在家人的陪伴下，她情緒逐漸控制住，怎料，她8日又遇到醫療糾紛，打了睡眠式的Shurink Universe（台灣翻譯為宇宙音波）第二代600發，醒來後卻發現自己的臉被嚴重燙傷，被診斷為二度燒傷、全身10％燙傷，且受傷部分全部集中於臉部，使得她幾乎毀容，令她崩潰不已，身心俱疲打算向醫美診所提告。

▲前AOA珉娥在醫美打音波出事。（圖／翻攝自珉娥IG）



珉娥8日在IG透露自己遇到醫療糾紛，由於近來有工作行程，想讓自己狀態變得更好，於是去了一家常去的醫美診所，怕痛的她，採取睡眠式治療，接受Shurink Universe（音波）第二代600發的醫美治療，怎料，她眼睛一睜開發現皮膚宛如撕裂般得疼痛，照鏡子驚覺「皮膚層層被撕開甚至捲起來」，臉部被燙到流膿、起水泡。

▲▼珉娥公開自己的毀容照。（圖／翻攝自珉娥IG）



臉部嚴重燙湯，院長卻表示施打過程完全沒問題，可能是探頭有缺陷，卻又不好好檢查探頭，院長甚至推托「如果探頭是不良品，那麼也無法施打」，說詞矛盾。珉娥質疑院方的醫療糾紛，也表示自己在接受治療前，都沒有被要求簽署任何的同意書，原本是自己信任的診所，過去也常在該院治療，沒想到如今出現意外。

珉娥更透露後來去了皮膚科看病，被診斷為二度燒傷、全身10％燙傷，原本的工作行程不得已取消，每天看著自己的臉又低落不已，「燒傷治療、疤痕治療，到底什麼時候才會結束，會不會留下疤？我現在什麼都不知道。」

珉娥希望找辦法恢復臉部狀況，卻又被警告打麗珠蘭可能會使得狀態惡化，文章中充滿絕望，「我也不知道，我只能相信院長是好人，是我現在太敏感才會這樣想嗎，還是就乾脆讓我睡下去好了」。事實上，珉娥1月才因輕生未遂，令粉絲擔心不已，如今又遇到醫療事故，使得歌迷更加擔心，留言區不斷為她加油打氣「會好的」、「細心照顧就好了」，希望珉娥不要太低落。

