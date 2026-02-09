《世紀血案》拍攝黑幕+1！職人受害悲鳴：我們成了誤導歷史的棋子

記者陳芊秀／綜合報導

《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻未獲得取得當事人林義雄及其家屬的同意就進行拍攝，引發輿論砲轟，劇組與演員接連發聲明道歉。桃園市議員黃瓊慧9日轉發「西服先生」負責人王文杉的發文，揭露該片製作過程極其倉促。而王文杉的發文難掩震驚心情：「直到看見演員們近日的聲明，我們才驚覺，原來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子。」

▲《世紀血案》拍攝再爆內幕，知名品牌「西服先生」王文杉發文透露受邀擔任服裝規劃。（圖／翻攝自臉書／王文杉）

開拍到殺青僅1個多月

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據王文杉的描述，該片的製作時程異常緊迫，他是從去年（2025年）11月19日承接電影的服裝規劃工作，接著12月初就要開始定裝，時間不到1個月。定裝當時，劇組甚至還有多個角色尚未拍板定案。且電影正式開拍到殺青僅花1個多月，並於2月1日舉行殺青酒會與記者會。

王文杉回憶，在工期壓力下，團隊為了還原1980年代的時代感，必須翻遍老布料、精確打版當時流行的「喇叭褲」線條，只為呈現最真實的視覺。

王文杉痛心：我們成了竄改記憶的棋子

王文杉直到看見近日演員們的致歉聲明，才驚覺這部電影竟是在當事人完全「未知」且「未無知會」的情況下進行，「我們才驚覺，原來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子」。他遺憾地指出，該片的核心目的似乎是為了竄改歷史記憶、誤導大眾，讓他這份身為職人的初心感到備受傷害。

以真相療癒歷史

作為1980年代成長的一代，王文杉表示，直到今日透過網路討論才直視了「林宅血案」這道血淋淋的歷史傷痕。他強調，真相在當時被掩蓋扭曲，如今不應再次被恣意改編，而應被正視。

「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史」。王文杉最後鄭重呼籲，過往的權力過錯欠林義雄家屬一個正式的道歉，唯有直面黑暗，歷史才不會重蹈覆轍。