男星失業在家遭酸沒用！老婆惡語傷人、貸款百萬不商量　婚後苦水全說了

記者孟育民／台北報導

中天綜合台綜藝OK啦明（10日）晚間10點播出主題「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」，節目中撒基努大吐婚姻苦水，直言曾在疫情期間遭老婆惡語相向。當時因工作延期，他留在家中照顧孩子，而身為第一線醫護人員的太太仍有穩定收入，卻在忙完回家後對他說：「你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢。」讓現場來賓聽了也直呼這樣的話語太過傷人。

▲撒基努慘被老婆狠酸「沒用的男人」。（圖／中天電視提供）

撒基努進一步透露，自己在家中幾乎沒有決定權，連重大開銷都被排除在外。他舉例，夫妻原本只是去看車，沒想到他上個廁所回來，太太就已經簽約，還直接告知他「你記得要付車貸」。類似狀況不只一次發生，某天太太更突然告知已貸款100萬元投資長照中心，事前完全未與他討論，只以一句「沒關係，我們一起分攤」帶過，讓他感到相當無力。

聽完撒基努的分享，趙正平也有感而發，坦言自己與老婆在金錢與價值觀上差異極大，甚至直言「錢都快被花光了」。他忍不住吐槽，自己最受不了女生購物毫無節制，「像妳們女生都很喜歡包色，我們男生是需要什麼買什麼，買一樣就好」，一席話再度引爆現場討論。

