日網紅來台錄影「全程冷臉」！還羞辱：這節目有人看嗎 主持人出面揭內幕

記者潘慧中／綜合報導

日籍男星夢多近年來除了活躍於各大綜藝節目，也積極經營個人頻道，身兼製作人。不過他日前無奈透露，在製作節目的過程中並非總是順利，曾經邀請一位日本網紅擔任來賓，沒想到對方不僅在錄影現場態度冷漠，還脫口說出一句極其失禮的話，讓夢多當場傻眼。

▲夢多曾訪問一位日本網紅。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



[廣告]請繼續往下閱讀...

夢多透露，當時邀請該日本網紅來台灣吃火鍋，結果對方抵達現場就表現出「超大牌」的態度，接連抱怨「這裡好熱」、「什麼時候開始」，讓身為製作人和主持人的他感到相當棘手。

▲夢多爆料對方的耍大牌行徑。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



錄影過程中，氣氛更是尷尬到了極點。夢多當時熱情詢問「台灣的火鍋好吃嗎」，結果對方僅冷淡地說好吃。但他不死心，試圖做球給對方，引導詢問口感像不像日本的某種食物，沒想到對方還是直接句點他、並用不以為然的語氣回答：「沒什麼。」

▲▼日本網紅全程都很冷漠。（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）



更尷尬的是，這位日本網紅在錄影最後竟然轉頭問：「這個節目有人看嗎？」這句話讓現場眾人聽了都覺得太沒禮貌，但夢多自嘲坦承「結果真的沒人看」，用幽默的方式化解了當時的憤怒。

▲日本網紅最後還嗆夢多：「這個節目有人看嗎？」（圖／翻攝自YouTube／綜藝OK啦）